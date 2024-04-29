Бум среди желающих учиться за границей: известный педагог об оттоке украинских выпускников школ

В Украине стремительно увеличилось количество выпускников школ, желающих получать дальнейшее образование за границей.

Об этом заявил экс-глава Украинского центра оценивания качества образования, доктор педагогических наук Игорь Ликарчук в интервью Оbozrevatel.

Ликарчук рассказал, что недавно общался с владелицей образовательного туристического агентства, которое занимается образовательным туризмом. Другими словами – помогает выпускникам украинских школ стать студентами зарубежных университетов.

"Так в этом агентстве, по утверждению его владелицы, у аналогичных субъектов этого бизнеса сейчас бум. Количество клиентов ежедневно растет в геометрической прогрессии, что внушает досадные мысли о перспективах поступления в украинские университеты в этом году", – сказал педагог.

Почему находящиеся за рубежом украинские выпускники регистрируются на НМТ

В то же время Ликарчук объяснил, почему многие выпускники школ, находящиеся за границей, регистрируются на НМТ (национальный мультипредметный тест). Он предупредил, что сдача государственных экзаменов не означает, что выпускник обязательно вернется на Родину.

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"Очень надеюсь, что эти люди хотят вернуться в Украину и учиться в украинских университетах... Но я не идеалист. Имея многочисленные контакты с родителями тех выпускников школ, которые сейчас за границей, могу утверждать, что многие из них регистрируются для сдачи НМТ по принципу "возможно, пригодится" или молодежным сленгом — "по приколу". Тем более, что особых проблем со сдачей НМТ нет", — считает педагог.

Ранее в Польше прокомментировали, что будет с украинскими студентами, когда у них истечет срок действия документов.

Напомним, что в новом мобилизационном законе предусмотрено, что студенты будут проходить обязательную базовую военную подготовку.

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