Бумажные военные билеты отменяют: что теперь показывать в ТЦК

Военный билет / © ТСН.ua

Правительство Украины приняло решение об обновлении порядка оформления военно-учетных документов (ВОД). Ключевое изменение — полный переход на электронный формат. Теперь документы будут издаваться исключительно в электронной форме. Но, несмотря на это, распечатки, полученные из электронного реестра в ТЦК и СП, также считаются действительными.

Детальнее о сути и преимуществах этих изменений объяснила адвокат Дарья Тарасенко для «Эспрессо».

Сущность изменений: электронный ВОД против бумажного

Адвокат сообщила, что Министерство обороны проинформировало о внесении двух изменений в соответствующее постановление Кабинета Министров, регулирующих выдачу ВОД. Хотя полный текст постановления еще не обнародован, вектор изменений ясен. До этого момента в Украине действовали как электронные, так и бумажные ВОД, имевшие одинаковую юридическую силу. Однако на практике, по словам Тарасенко, возникали проблемы:

«Учреждения, часто это были университеты или работодатели, требовали бумажный военно-учетный документ. Граждане, имевшие, например, отсрочку, не всегда могли быстро получить бумажный документ в ТЦК», — объяснила Тарасенко.

Добавляет, что часто граждан необоснованно отправляли на ВЛК. Новые правила должны устранить эту проблему, поскольку бумажной версии как таковой больше не будет.

Как получить военно-учетный документ?

Новые правила предполагают, что ВОД с вклеенной фотографией больше не будут выдаваться. Военно-учетным документом теперь распечатан электронный документ из реестра. Существует три основных способа его получения:

Через «Резерв+». Установить мобильное приложение, сгенерировать документ и распечатать его. Через «Действие». Зайти на портал Действие, верифицироваться и распечатать сгенерированный документ. Он будет выглядеть так же, как и в «Резерв+». Через ТЦК и СП. Для лиц, не пользующихся приложениями, предусмотрена возможность обратиться в Территориальный центр комплектования, где документ будет распечатан.

Адвокат отметила, что электронные ВОД действуют в течение одного года с момента генерации. Таким образом, лица, выбирающие третий вариант, будут вынуждены повторять процедуру визита в ТЦК и СП раз в год.

Действие ранее выданных документов

Дарья Тарасенко предположила, что постановление, вероятно, будет содержать норму о том, что ранее изданные бумажные ВОД остаются в силе, и изменения будут касаться только новых выдач. Однако адвокат предупредила о важном нюансе.

«Если данные в бумажном документе отличаются от информации в электронном реестре, бумажный документ становится недействительным», — пояснила адвокат.

Тарасенко подытожила, что использование «Резерв+» или «Действия» удобнее, поскольку информация в этих приложениях обновляется быстрее и соответствует данным реестра, обеспечивая актуальность документа.

Как оформить электронный военно-учетный документ, что делать, если телефон разрядился во время проверки ТЦК и СП и какие последствия могут быть в случае невозможности показать документ в «Резерв+».

