"Бумеранг судьбы": в ДТП погиб водитель, сбивший на внедорожнике 15-летнего парня в Одессе

Мужчину госпитализировали, но медики не смогли его спасти.

Водитель, который еще в 2015 году на автомобиле Mercedes с дипломатическими номерами Армении сбил в Одессе 15-летнего подростка Михаила, погиб в ДТП.

Об этом сообщил отец пострадавшего парня Сергей Ращенко на своей странице в Facebook.

Автомобиль, которым управлял Размик Р., на дороге Эчмиадзин-Маргара, выехал за пределы проезжей части и врезался в опорный столб газопровода. Травмированного водителя госпитализировали в больницу. Там он умер от полученных в ДТП травм.

По факту ДТП было начато расследование, которое, по словам отца Михаила, сильно затягивалось.

"Правосудие в Украине работает по каким-то особым законам. А вот закон кармы работает везде одинаково, я надеюсь", — написал Ращенко.

У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, восемь переломов и ушибы внутренних органов. Подросток перенес клиническую смерть и шесть операций. Его сознание и физические способности так и не восстановились. Впоследствии Ращенко решил заняться реабилитацией других пострадавших в ДТП. Поэтому в 2019 году отец Михаила открыл зал физиотерапии для людей с инвалидностью.

Напомним, в Одессе водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте.

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