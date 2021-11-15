Бунечко: Житомирская область готова направить для охраны границы 2,5 тысячи человек

Проведены встречи с руководством громад, которые будут оказывать помощь военным и пограничникам в случае необходимости.

Для охраны границы на территории Житомирской области есть возможность направить более 2,5 тысячи человек. Уже проведены встречи с руководством соответствующих громад, которые будут оказывать помощь военным и пограничникам в случае необходимости.

Об этом после совещания по ситуации на границе и дополнительных мер по предотвращению проникновения нелегальных мигрантов с территории Республики Беларусь заявил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Житомирская область, как и Украина в целом, заранее готовится эффективно противодействовать возможному проникновению нелегальных мигрантов с территории соседнего государства. На сегодняшний день охрану границы осуществляет 9 пограничный отряд силами 3 отделов пограничной службы.

По информации пограничников, ситуация на участке границы на территории Житомирской области остается контролируемой, существенных изменений в последнее время не произошло. Уже проанализированы наиболее вероятные пункты пересечения нелегальными мигрантами участков государственной границы.

Проведены координационные совещания с участием пограничников, представителей Нацполиции и Нацгвардии. Определены силы и средства, которые могут быть направлены на усиление охраны границы в случае возникновения такой необходимости. Пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции.

Напомним, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. По данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов.

Проблемы, которыми сейчас столкнулись партнеры из Республики Польша, могут коснуться и сопредельных с Беларусью пяти областей Украины, в том числе и Житомирщины. Ведь протяженность государственной границы Украины с Белоруссией на территории нашей области составляет более 250 км.

"Итак, должны действовать абсолютно скоординированно и взвешенно, и придерживаться государственной позиции. И, конечно, быть готовыми к противодействию террористическим и диверсионным угрозам", — отметил Бунечко.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

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