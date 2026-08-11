Бункер на собственном участке: как обустроить безопасное укрытие и сколько это стоит

Сколько стоит построить укрытие во дворе

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Украинцы, имеющие собственные участки, могут обустроить себе бункеры и укрытия. Впрочем, обычный подвал или хозяйственная постройка не всегда соответствуют стандартам полноценного защитного объекта. Каковы правила постройки безопасного бункера, можно ли переоборудовать под него старый погреб и во сколько это обойдется?

Об этих нюансах для Униан рассказали руководитель компании «Арма Эксперт» Андрей Бондарь и доктор технических наук, профессор кафедры архитектурных конструкций КНУСА Владимир Скочко.

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Как построить укрытие на своем дачном участке: что нужно знать

Возможность возвести укрытие на участке, прежде всего, определяют инженерно-геологические условия. Высокий уровень грунтовых вод, сложные почвы или невозможность сделать достаточное углубление существенно усложняют процесс. Если подземный вариант реализовать не удается, альтернативой становится надземное сооружение, но для него действуют строгие противопожарные нормы.

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По словам Андрея Бондаря, в условиях плотной застройки укрытие должно располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границы участка и в 6–8 метрах от соседних зданий. Также нужно учитывать возможные зоны завалов: при разрушении соседнего дома его обломки не должны заблокировать выход или повредить само хранилище.

Что касается адаптации уже имеющегося погреба или подвала, Владимир Скочко подчеркнул, что категорически запрещено размещать людей рядом с:

газовым оборудованием;

запасами топлива;

котельными;

большими аккумуляторными системами;

трансформаторами;

магистральными трубопроводами и канализационными стояками.

Перед началом работ обязательно техническое обследование. Специалисты должны оценить состояние стен и перекрытий, проверить помещение наличие трещин, следов влаги или коррозии, оценить риски подтопления, работоспособность вентиляции, состояние сетей и безопасность выходов.

Юридический статус и классификация

С юридической точки зрения, частное укрытие оформляется как хозяйственное сооружение. Оно не входит в официальный фонд гражданской защиты и не регистрируется в ГСЧС. По сути это безопасное пространство только в понимании собственника, а для закона — обычный подвал или хозпостройка.

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В целом в украинском законодательстве нет термина «бункер». Защитные сооружения делят на хранилища, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения. Отдельно выделяют первичные мобильные укрытия — сборные бетонные блоки, устанавливаемые, в частности, на остановках в прифронтовых зонах. Они могут быть углубленными или наземными.

Кроме того, в законодательстве 8 сентября вступает в силу новое понятие — «защищенное пространство». Это отдельный тип помещений вне официального фонда гражданской защиты, которые обустраивают по желанию хозяев. Концептуально это напоминает израильские «мамады» — усиленные бетонные комнаты внутри жилья.

Возможности любого гражданского хранилища ограничены: они призваны оградить от взрывной волны и обломков, но не рассчитаны на прямое попадание ракеты.

Стоит ли переоборудовать старый погреб

Так называемые «простейшие укрытия» предназначены только для непродолжительного пребывания в крайнем случае. Превратить их в полноценный защитный объект с помощью косметического ремонта почти невозможно. Главная проблема — верхнее перекрытие, которое в частных домах не имеет нужной прочности.

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Ужесточение перекрытия или бетонирования потребует капитальных работ, а иногда и временного выселения жильцов. К тому же это не всегда дешевле строительства с нуля.

Строительство на своем участке и приблизительные цены

Законодательство позволяет возводить хозяйственное сооружение самостоятельно и без проекта. В общих укрытиях нормой считается около 1 кв. м на человека, что подразумевает очень плотное размещение. В частном же строительстве стоит ориентироваться на реальный комфорт семьи. Однако главным фактором остается качество работ.

Лучше обратиться к специалистам, которые просчитают прочность конструкций, вентиляцию, гидроизоляцию и другие параметры.

С готовыми модульными блоками проще: их часто проектирует и монтирует производитель.

Точную стоимость постройки бункера рассчитать невозможно, ведь у каждого свои пожелания и состояние дома. Впрочем, квадратный метр полноценного укрытия всегда будет стоить дороже квадратного метра жилья из-за повышенных требований безопасности.

В чек будут добавлены следующие работы: геология, геодезия, анализ грунтов, проектирование и оформление документов, бетонирование, строительные и земляные работы, инженерная оснастка, отделка и ввод в эксплуатацию.

Хранилище, которое переоборудовали из винного погреба, и которое имеет несколько выходов, обошлось от 50 тысяч долларов.

В Киевсовете сказали, почему не строят новые укрытия

Напомним, в Киеве годами не могут наладить строительство новых укрытий, несмотря на постоянное выделение средств. По словам депутата Киевсовета Леонида Емца, у городского совета нет законных полномочий самостоятельно проводить тендеры или заставлять районные государственные администрации строить защитные сооружения.

Именно РГА определяют потребности районов, требуют финансирования и обязаны самостоятельно заказывать, проводить тендеры и контролировать качество и сроки выполнения работ. С 2022 года Киевсовет не отказывал в выделении средств на эти нужды, однако районные чиновники перестали их осваивать из-за страха после ряда коррупционных скандалов.

Районные руководители не чувствуют ответственности перед городским советом, в то время как неиспользованные деньги просто переходят на следующий год. В то же время, общий контроль за состоянием укрытий, координация гражданской защиты и надзор за распределением финансирования входят в компетенцию Киевской городской военной администрации.

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