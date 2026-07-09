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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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280
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Бунт против ТЦК во Львове: что заявили в Сухопутных войсках Украины

Такие поступки и действия, как считают в ведомстве, играют в пользу врага.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Во львовском микрорайоне Сихов произошел масштабный конфликт

Во львовском микрорайоне Сихов произошел масштабный конфликт

В Сухопутных войсках Украины считают, что факт нападения на сотрудников ТЦК — это грубое нарушение закона.

Соответствующее заявление было опубликовано в ведомстве.

«Факт нападения на украинских военнослужащих, исполняющих служебные обязанности во время широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, является грубым нарушением украинского законодательства и не помогает Украине победить агрессора. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Виновные будут установлены и понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Нападение на ТЦК во Львове — что известно

Вечером, 8 июля 2026 года, в Сыховском районе Львова группа неизвестных заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 по улице Червоной Калины. Военнослужащие совместно с работниками Национальной полиции остановили для проверки документов гражданина 1996 года. По информации ведомства, мужчина находился в розыске как нарушитель военного учета с 12 июня 2026 года. Его задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование по проверке правомерности действий своих работников во время задержания военнообязанного.

Глава ОП Кирилл Буданов и мэр Львова Андрей Садовый также выступили с заявлениями по поводу конфликта.

В Минобороны отметили, что все виновные и причастные к стычке должны быть наказаны.

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Дата публикации
Количество просмотров
280
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