Бунт против ТЦК во Львове: что заявили в Сухопутных войсках Украины

Во львовском микрорайоне Сихов произошел масштабный конфликт

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В Сухопутных войсках Украины считают, что факт нападения на сотрудников ТЦК — это грубое нарушение закона.

Соответствующее заявление было опубликовано в ведомстве.

«Факт нападения на украинских военнослужащих, исполняющих служебные обязанности во время широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, является грубым нарушением украинского законодательства и не помогает Украине победить агрессора. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Виновные будут установлены и понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — говорится в сообщении.

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Нападение на ТЦК во Львове — что известно

Вечером, 8 июля 2026 года, в Сыховском районе Львова группа неизвестных заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел около 21:30 по улице Червоной Калины. Военнослужащие совместно с работниками Национальной полиции остановили для проверки документов гражданина 1996 года. По информации ведомства, мужчина находился в розыске как нарушитель военного учета с 12 июня 2026 года. Его задержали и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование по проверке правомерности действий своих работников во время задержания военнообязанного.

Глава ОП Кирилл Буданов и мэр Львова Андрей Садовый также выступили с заявлениями по поводу конфликта.

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В Минобороны отметили, что все виновные и причастные к стычке должны быть наказаны.

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