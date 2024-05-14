"Бунт стихий повлечет за собой катастрофу": провидец предсказал, что будет с Россией после окончания войны

Россию за ее бесчинства, которые она совершает на украинских территориях, ждет наказание и природные катаклизмы. В то же время в Украине наступит перспективное будущее.

Об этом рассказал провидец Зул-Кахар.

"Видел я в своем видении ужасный приговор — силы природы бросят их в бездну руины, словно на никудышную свалку. Бунт стихий повлечет за собой катастрофу в сибирских недрах — ее ужасный эпицентр с неслыханной силой встряхнет землю вплоть до Тихого океана. В растворенных ядрах скал и горных массивов откроются неслыханные глубины, скрытые доныне от человеческого глаза, из них выплеснется большой свет, в его луче предстанет сила мощнее атома. Это событие поразит человечество и заставит изменить мировоззрение, старые идеологии и верования канут в прошлое, освободив место для истинного пробуждения", — предсказывает провидец.

Он также добавил, что украинские военные поднимут "свой бунчук" и отразят нашествия оккупантов, однако "на их мирные дома прольются дожди огненные".

"Да не пошатнется отвага ревностных защитников святой земли — их невозмутимый стоицизм станет примером для всех потомков, а среди отчаяния и безнадежности возродится новый рассвет украинской победы", — предсказывает Зул-Кахар.

По мнению прорицателя, высшие силы прикажут освободить Украину от российских военных и вернуть временно оккупированные территории.

"После того воцарится в этом крае благодать и долгожданный мир, народ будет возводить новые церкви и монастыри, где полновластно воцарится культ святых ценностей Всевышнего, пламенные проповеди Евангелия утихомирят взволнованные сердца, наполнив их радостью и умиротворением. А по всей огромной территории России покатится расплата за гордость и низость властелинов кремлевских — огненной карой суждено им быть наказанными за обиды невинных", — рассказал провидец.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, чем закончится наступление кафиров на Харьковщину.

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