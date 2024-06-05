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Бунт женщин под ТЦК на Житомирщине: более ста человек митингуют после смерти военнообязанного

Бунт женщин под ТЦК на Житомирщине: более ста человек митингуют после смерти военнообязанного

Митинг женщин возле ТЦК Житомирской области

В Барановке Житомирской области местные вышли на акцию под ТЦК.

В Житомирской области толпа женщин митингует под ТЦК после смерти военнообязанного. Женщины не верят в версию ТЦК, что мужчина умер от эпилепсии и утверждают, что его жестоко избили.

Соответствующие видео появились в местных пабликах.

На кадрах видно, как возмущенные женщины стоят у забора ТЦК, а несколько полицейских пытаются их удержать. Однако митингующие прорываются во двор военкомата и заходят внутрь.

На Житомирщине толпа женщин митингует под ТЦК после смерти военнообязанного

На Житомирщине толпа женщин митингует под ТЦК после смерти военнообязанного

"В городе Барановке возле помещения ТЦК собралось более 100 местных жителей. Полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок. Инициативная группа граждан общалась с представителями ТЦК", — рассказала заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка в комментарии "Укринформу".

По ее словам, грубые нарушения правопорядка не зафиксированы.

Напомним, сегодня стало известно, что в Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Родственники же убеждены – их близкого избили в военкомате, ведь у него якобы потом увидели перелом кости свода черепа.

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