Бунт женщин под ТЦК на Житомирщине: более ста человек митингуют после смерти военнообязанного

В Барановке Житомирской области местные вышли на акцию под ТЦК.
В Житомирской области толпа женщин митингует под ТЦК после смерти военнообязанного. Женщины не верят в версию ТЦК, что мужчина умер от эпилепсии и утверждают, что его жестоко избили.
Соответствующие видео появились в местных пабликах.
На кадрах видно, как возмущенные женщины стоят у забора ТЦК, а несколько полицейских пытаются их удержать. Однако митингующие прорываются во двор военкомата и заходят внутрь.
"В городе Барановке возле помещения ТЦК собралось более 100 местных жителей. Полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок. Инициативная группа граждан общалась с представителями ТЦК", — рассказала заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка в комментарии "Укринформу".
По ее словам, грубые нарушения правопорядка не зафиксированы.
Напомним, сегодня стало известно, что в Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Родственники же убеждены – их близкого избили в военкомате, ведь у него якобы потом увидели перелом кости свода черепа.
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