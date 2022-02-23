Бунтуют и не хотят воевать: на границе РФ с Украиной увольняются российские военные-контрактники

Бунтуют и не хотят воевать: на границе РФ с Украиной увольняются российские военные-контрактники

Контрактники отказываются участвовать в чужой войне.

У границ РФ с Украиной бунтуют российские военные. Они не хотят воевать, поэтому их или увольняют, или же они увольняются сами.

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Об этом сообщают OBOZREVATEL источники.

Российские военные, находящиеся вблизи границ с Украиной, начали бунтовать. Четыре десятка военнослужащих-контрактников уже уволились из рядов Вооруженных Сил РФ по собственному желанию.

По состоянию на 23 февраля личный состав и техника батальонно-тактической группы 254 мсп 144 мсд (воинская часть 91704, Клинцы/Займище, Брянская обл., РФ) ЗОО ВС РФ перемещено в район населенного пункта Логачевка, Белгородской обл. России, который расположен в 1 км от государственной границы Украины.

Кроме этого подразделения обеспечения и военнослужащие срочной службы находятся в полевом лагере в районе населенного пункта Малакеево, Белгородская обл., РФ – в 40 км от границы Украины. Личный состав БТГр переодет в форму без знаков различия.

Источник сообщает, что у военных изъяли телефоны, чтобы те не распространяли ненужную информацию. Также не исключено, что БТГр 254 мсп могут ввести на территорию Украины.

Военные подняли бунт, отказываясь от боевых действий. Командование 144 мотострелковой дивизии приказало увольнять всех "несогласных".

Украинцы под публикацию о бунте в Сети высказали свои мнения по поводу того, что в России не ценят человеческую жизнь, отправляя на смерть в войне на территории чужой страны своих военных, поэтому увольнение контрактников по собственному желанию назвали наиболее мудрым решением в этой ситуации.

Напомним, что российская армия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. Об этом 23 февраля сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. В СБУ считают, что пакеты планируется использовать для убитых солдат РФ.

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