Бунты мобилизованных в РФ срывают планы Кремля в Украине — ISW

Российское командование продолжает бороться с мобилизованными солдатами, отказывающимися воевать.

Об этом говорится в аналитическом отчете американского Инстиута изучения войны (ISW).

Независимое российское СМИ взяло интервью у мобилизованного солдата, которого российские силы держали в подвале вместе с другими российскими солдатами, отказавшимися воевать в Заветном Желании Донецкой области. Издание сообщило, что в подвале остаются по меньшей мере 12 российских военных. Российский солдат требовал от российских властей освободить других солдат и привлечь к ответственности удерживавших их командиров.

Ранее ISW сообщал о подобных неофициальных центрах содержания на передовой, где содержатся сотни других российских солдат, не желающих воевать.

Сообщается, что российские мобилизованные солдаты продолжают бросать вызов Минобороны из-за неповиновения. 2 декабря российский Telegram-канал заявил, что мобилизованные солдаты, дислоцированные в Казани, Республика Татарстан, "взбунтовались", когда командиры не разрешали им уйти в отпуск или навестить родственников. На видео, опубликованном в Telegram, видно, как большая группа мобилизованных солдат прорывается через ворота и выходит за периметр части, прежде чем столкнуться с другими солдатами, пытающимися их остановить.

Местное российское информационное агентство 3 декабря назвало видео фейком. Источник утверждает, что мобилизованные так спешили к родным, что забыли выписаться на выходе.

Сообщается, что оригинальный постер видео «мятежных» мобилизованных солдат снял видео после доноса местного агентства

ISW сообщила о трех других случаях бунта мобилизованных солдат в Казани, невыполнении приказов и демонстрации подрывного поведения только в ноябре. Независимое российское СМИ сообщило, что российские власти арестовали казанского журналиста за участие в митингах против мобилизации 2 декабря.

Родственники русских мобилизованных солдат продолжают формировать группы поддержки по всей России для взаимодействия с властями по мобилизации и сбору помощи для русских солдат. Сообщается, что группы родственников имели ограниченный успех в планировании встреч с местными органами власти.

Однако группам, вероятно, придется осторожно сдерживать свои усилия во избежание видимости критики усилий государства. Кремль, кажется, опасается разрешить этим группам повторять наблюдавшиеся сценарии, когда группы матерей обжаловали решение советского государства во время советско-афганской войны. Кремль приложил усилия, чтобы организовать инсценированные встречи с матерями мобилизованных бойцов, заглушая настоящие жалобы.

2 декабря источник российских новостей сообщил, что российские власти проигнорировали обращение Совета матерей и жен, организация, созданная сразу после начала мобилизации. Источник сообщил, что активистка Совета матерей и жен Ольга Цуканова сообщила, что неизвестные органы следят за ней и возбудили против нее уголовное дело. Министерство обороны России (МО) и другие российские источники продолжают изображать российских солдат как довольных, о которых хорошо заботятся и хорошо экипированы, несмотря на доказательства постоянных плохих условий и недостатка техники.

Сообщается, что российские власти продолжают не выплачивать обещанные выплаты российским солдатам, а также продолжают мобилизацию, в частности, мобилизовать мужчин без медицинских осмотров или завершенного периода обучения и с условиями, которые должны квалифицировать их для освобождения от мобилизации. Многие из этих мобилизаций противоречат российскому законодательству и неофициальному заявлению президента России Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации.

Напомним, что командование ВС РФ скрывает причины гибели "мобиков" на войне в Украине, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и нужно предотвратить бунты в армии.

Ранее сообщалось, что из-за женских бунтов, чтобы забрать мобилизованных домой. на фронт прибыл губернатор одной из областей РФ.

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