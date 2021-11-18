Бургер "Гаудомор": в Польше всемирно известная сеть фастфудов добавила в меню еду со скандальным названием

Бургер "Гаудомор": в Польше всемирно известная сеть фастфудов добавила в меню еду со скандальным названием

Само название бургера происходит от определенного сорта сыра.

Украинцы в Польше подвергли критике название нового бургера в сети ресторанов быстрого питания Burger King из-за его названия.

Об этом пишет российский Esquire.

Польский Burger King создали новый бургер под названием "Гаудомор" (Goudomor), происходящий от отдельного сорта сыра "Гауда". Бургер состоит из "большой булки, двойной говядины, трех кусков сыра "Гауда", горчицы и жареного лука", как отмечают в меню.

Однако проживающие в Польше украинцы возмутились таким названием, ведь оно вызывает явные ассоциации с голодомором, который 88 лет назад заставил миллионы украинцев умирать голодной смертью.

"На мой взгляд, предложенное название более чем неудачно. Оно ужасное. Это однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом", — подчеркнул глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скурко.

По его мнению, такое название сразу напоминает об одном из величайших преступлений мира тем, кто имеет хотя бы минимальные знания об истории.

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