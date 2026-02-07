- Дата публикации
Бурштынская ТЭС остановилась: когда в городе появится тепло и вода
Городской голова Бурштына сообщил, когда в городе восстановят отопление и водоснабжение.
Бурштынская ТЭС полностью остановила работу в результате российского обстрела на Прикарпатье. В городе Бурштыне срочно собрали городскую комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС, чтобы решить вопрос с восстановлением отопления и водоснабжения.
Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин.
«Тепла сейчас нет, на станции ситуация очень сложная, но, согласно регламенту по чрезвычайным ситуациям, мы должны тепло подать в течение 48 часов», — сообщил он.
При этом городской голова уточнил, что 48 часов — это крайний срок, городские власти надеются, что теплоснабжение удастся вернуть уже завтра.
«Мы тепло подадим. Я не знаю, будет ли это от теплоэлектроцентрали Бурштынской ТЭС, или это будет от котельной», — добавил Василий Андриешин.
Городской голова также сообщил, что в ближайшее время будет восстановлено водоснабжение.
«Если даже напряжения не будет, мы подключим генераторы. Но это не просто подключить, это нужно какое-то время. Поэтому холодная вода, тепло в течение суток будет в домах», — заверил он.
Бурштынская ТЭС — одна из самых мощных электростанций, которая обеспечивает светом 3 миллиона пользователей в трех областях западной Украины.
Напомним, в течение утра субботы, 7 февраля, российская армия атаковала дронами и ракетами Бурштын Ивано-Франковской области. В результате комбинированного обстрела город остался без отопления и водоснабжения.