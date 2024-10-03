Буря из Каспия: синоптики сообщили, когда ситуация с воздухом в Украине улучшится

Ситуация с запыленностью воздуха улучшится, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада.

Из-за пылевой бури из Каспия ситуация с запыленностью атмосферы в Украине сейчас такая же, как и в начале недели. Ситуация улучшится на выходных, но не везде.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"С запыленностью атмосферы сохраняется такая же ситуация, что и с начала недели. Основная причина – ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух", – объяснили синоптики.

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Они добавили, что пылевая буря зафиксирована далеко возле Каспия. Сама пыль перемещается оттуда, поэтому не представляет для Украины такой существенной опасности, как, например, в месте образования бури.

В Укргидрометцентре напомнили, что запыленность поступает на территорию Украины волнами, поэтому концентрация запыленности разная. Так, 2 октября пыль накапливалась над Черным морем. Именно там самая большая концентрация пыли, как видно из спутниковых снимков.

Пыль 3 октября выносит на территорию Украины и постепенно распространяется по небу над страной.

"Ситуация улучшится на выходных, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада. Впрочем, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому пыль в небе там еще будет удерживаться некоторое время", — говорится в заявлении синоптиков.

Напомним, пылевая буря из Каспийской низменности начала накрывать Украину с 30 сентября. Первыми запылило Сумщину, Полтавщину, Харьковщину, Днепропетровщину и Николаевщину. Местные в соцсетях жаловались, что им тяжело дышать, а деревья, авто и дороги покрыло рыжей пылью.

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