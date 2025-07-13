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Буря на Харьковщине: сколько жизней унесло непогода и какие последствия удара стихии (фото)
В Харьковской области сотрудники ГСЧС, коммунальных и энергослужб ликвидируют последствия непогоды.
По состоянию на 00:00 13 июля 2025 в г. Харьков и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным один человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в сообщении в соцсетях.
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Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Напомним, что ранее сообщалось, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок.
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