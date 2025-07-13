Буря на Харьковщине: сколько жизней унесло непогода и какие последствия удара стихии (фото)

Спасатель на Харьковщине

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По состоянию на 00:00 13 июля 2025 в г. Харьков и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным один человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в сообщении в соцсетях.

В с. Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.

В Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.

В Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.

В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Без пострадавших.

В Харьковском районе от ст. Катыловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Напомним, что ранее сообщалось, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок.

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Несовершеннолетнюю жительницу города госпитализировали, медики оказывают ей помощь.