Буржуйка в квартире: можно ли устанавливать и какие риски существуют

В квартире устанавливать буржуйку запрещено законом, хотя есть исключения. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
После ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, украинцы начали искать способ, как обогреть квартиру зимой. Виталий Кличко, мэр Киева, советует уже сейчас подготовить теплую одежду и одеяла, потому что в холодный период температура в помещении будет ниже нормы. А мэр Львова Андрей Садовый посоветовал жителям города закупиться дровами и буржуйками. Потому что зимой обстрелы могут повториться.
Можно ли устанавливать печь буржуйки в квартире и какие риски этого решения существуют?
Можно ли поставить в квартире буржуйку
Теоретически буржуйку в квартире можно установить, но это нелегально. Если вдруг произойдет пожар из-за нарушения правил пожарной безопасности и это приведет к уничтожению имущества всего дома, придется отвечать по статье 270 Уголовного кодекса. Это карается штрафом в размере 1000-14012 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы/ лишением свободы до 3 лет.
Также существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться после установки буржуйки в квартире:
- Трудно вывести дым из помещения – внутри квартиры невозможно дышать гарью, а выводить его из-за вентиляции запрещено, потому что это может стать угрозой здоровья всех жильцов дома. Можно сделать проем в стене или пожертвовать окном, однако следует помнить, что это снизит энергоэффективность вашей квартиры.
- Обогреть можно только одну комнату – у вас не получится отапливать ею весь дом или квартиру. А потому, для сохранения тепла комнату, где установлена буржуйка, нужно будет изолировать. Также не забудьте заклеить окна и просверливать проемы в межкомнатных стенах, чтобы в помещение поступал свежий воздух.
- Большой риск пожара – из-за постоянно открытого источника тепла.
Установка буржуйки в квартире в Украине оправдана только в том случае, если дом из-за военных действий был сильно поврежден. Особенно когда после обстрелов в доме нельзя восстановить газо- и электроснабжение, централизованное теплоснабжение и т.д.
В таком случае буржуйка – единственный способ согреться. Однако, все же следует запомнить, что для обогрева придется постоянно находиться у открытого источника огня.
Буржуйки в квартирах, к слову, устанавливали жители Грузии, когда в 1990-х годах Россия спровоцировала военные действия в стране.
Как установить буржуйку своими руками: простая инструкция
Если вы все же решили установить в квартире буржуйку, стоит запомнить несколько советов :
Что вам понадобится:
- молоток;
- болгарка, шлифовальные и отрезные круги по металлу;
- сварочный аппарат (мощность минимум 200А), электроды, защитная маска;
- зубило, плоскогубцы;
- металлическая щетка;
- метра, рулетка, мел;
- дрель сварки по металлу.
С таким набором инструментов вы можете изготовить и установить самодельную буржуйку.
Буржуйка из трубы или рамки бочки
Процесс создания буржуйки из трубы или рамки бочки прост:
- Возьмите емкость, которая будет использоваться в качестве печи, отметьте места под будущие отверстия для зольника и дверцы. Вырежьте эти части и из них сделайте дверцу. Не забудьте обрамить их металлической рамкой и добавить щеколду. На расстоянии 10 см от защелки внутри бочки нужно приварить кронштейны. На них будет вложен колосник (сопротивляющаяся толщина для топлива).
- Если вы собираетесь использовать трубу, не забудьте сварить дно и нижнюю часть.
- К нижней части приварите ножки, а в верхней нужно сделать проем для будущего дымохода. В него вставляется и вваривается труба. На петле установите дверцу и определите, где будет размещаться замок.
- Нужно зачистить все швы, если вы хотите, чтобы буржуйка выглядела презентабельно. Устройство дополнительно покрывают жаростойкой краской.
- Теперь можно установить буржуйку и подсоединить к дымоходу.
Буржуйка из газового баллона
Старый газовый баллон по своей форме очень похож на буржуйку, поэтому его удобно использовать, если вы хотите изготовить печь своими руками. Процесс изготовления прост:
- Верх баллона вместе с краном нужно срезать. В области дна вырезать квадратное отверстие, которое будет дверцей в топку.
- Из вырезанной части нужно сделать саму дверцу.
- Затем к ним следует прикрепить петли и замок.
- На стене баллона, которая будет потом дном буржуйки, надо вырезать отверстия, которые будут колосником.
- Под отверстиями с помощью сварки прикрепите короб из тонкого металла. Это будущая емкость для пепла.
В самом конце не забудьте приварить ножки. А на задней стороне вырезать круглое отверстие для трубы, которая будет выходить в дымоход.