Буржуйка в квартире: можно ли устанавливать и какие риски существуют

В квартире устанавливать буржуйку запрещено законом, хотя есть исключения. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

После ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, украинцы начали искать способ, как обогреть квартиру зимой. Виталий Кличко, мэр Киева, советует уже сейчас подготовить теплую одежду и одеяла, потому что в холодный период температура в помещении будет ниже нормы. А мэр Львова Андрей Садовый посоветовал жителям города закупиться дровами и буржуйками. Потому что зимой обстрелы могут повториться.

Можно ли устанавливать печь буржуйки в квартире и какие риски этого решения существуют?

Можно ли поставить в квартире буржуйку

Теоретически буржуйку в квартире можно установить, но это нелегально. Если вдруг произойдет пожар из-за нарушения правил пожарной безопасности и это приведет к уничтожению имущества всего дома, придется отвечать по статье 270 Уголовного кодекса. Это карается штрафом в размере 1000-14012 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы/ лишением свободы до 3 лет.

Также существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться после установки буржуйки в квартире:

Трудно вывести дым из помещения – внутри квартиры невозможно дышать гарью, а выводить его из-за вентиляции запрещено, потому что это может стать угрозой здоровья всех жильцов дома. Можно сделать проем в стене или пожертвовать окном, однако следует помнить, что это снизит энергоэффективность вашей квартиры. Обогреть можно только одну комнату – у вас не получится отапливать ею весь дом или квартиру. А потому, для сохранения тепла комнату, где установлена буржуйка, нужно будет изолировать. Также не забудьте заклеить окна и просверливать проемы в межкомнатных стенах, чтобы в помещение поступал свежий воздух. Большой риск пожара – из-за постоянно открытого источника тепла.

Установка буржуйки в квартире в Украине оправдана только в том случае, если дом из-за военных действий был сильно поврежден. Особенно когда после обстрелов в доме нельзя восстановить газо- и электроснабжение, централизованное теплоснабжение и т.д.

В таком случае буржуйка – единственный способ согреться. Однако, все же следует запомнить, что для обогрева придется постоянно находиться у открытого источника огня.

Буржуйки в квартирах, к слову, устанавливали жители Грузии, когда в 1990-х годах Россия спровоцировала военные действия в стране.

Как установить буржуйку своими руками: простая инструкция

Если вы все же решили установить в квартире буржуйку, стоит запомнить несколько советов :

Что вам понадобится:

молоток;

болгарка, шлифовальные и отрезные круги по металлу;

сварочный аппарат (мощность минимум 200А), электроды, защитная маска;

зубило, плоскогубцы;

металлическая щетка;

метра, рулетка, мел;

дрель сварки по металлу.

С таким набором инструментов вы можете изготовить и установить самодельную буржуйку.

Буржуйка из трубы или рамки бочки

Процесс создания буржуйки из трубы или рамки бочки прост:

Возьмите емкость, которая будет использоваться в качестве печи, отметьте места под будущие отверстия для зольника и дверцы. Вырежьте эти части и из них сделайте дверцу. Не забудьте обрамить их металлической рамкой и добавить щеколду. На расстоянии 10 см от защелки внутри бочки нужно приварить кронштейны. На них будет вложен колосник (сопротивляющаяся толщина для топлива). Если вы собираетесь использовать трубу, не забудьте сварить дно и нижнюю часть. К нижней части приварите ножки, а в верхней нужно сделать проем для будущего дымохода. В него вставляется и вваривается труба. На петле установите дверцу и определите, где будет размещаться замок. Нужно зачистить все швы, если вы хотите, чтобы буржуйка выглядела презентабельно. Устройство дополнительно покрывают жаростойкой краской. Теперь можно установить буржуйку и подсоединить к дымоходу.

Буржуйка из газового баллона

Старый газовый баллон по своей форме очень похож на буржуйку, поэтому его удобно использовать, если вы хотите изготовить печь своими руками. Процесс изготовления прост:

Верх баллона вместе с краном нужно срезать. В области дна вырезать квадратное отверстие, которое будет дверцей в топку. Из вырезанной части нужно сделать саму дверцу. Затем к ним следует прикрепить петли и замок. На стене баллона, которая будет потом дном буржуйки, надо вырезать отверстия, которые будут колосником. Под отверстиями с помощью сварки прикрепите короб из тонкого металла. Это будущая емкость для пепла.

В самом конце не забудьте приварить ножки. А на задней стороне вырезать круглое отверстие для трубы, которая будет выходить в дымоход.