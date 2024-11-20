"Бусифицированные" украинцы должны получить право жаловаться военному омбудсмену — нардеп

Военнослужащие, мобилизованные силовым методом, должны получить возможность обратиться к военному омбудсмену для защиты своих прав.

Об этом заявил член комитета Совета по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко в комментарии телеканалу "Еспресо".

При этом нардеп не уточнил, когда именно начнет свою работу Офис военного омбудсмена.

Также читайте Мобилизация по-новому: в Верховной Раде назвали три сценария перемен

Александр Федиенко подчеркнул, что категорически против так называемой "бусификации", назвав негативные последствия силовой мобилизации.

"Это, во-первых, точно не мотивирует население. Во-вторых, это дает россиянам повод через информационные каналы влиять на наше общество и расшатывать ситуацию изнутри. Я лично считаю, что "бусификации" не должно быть, за это нужно жестко наказывать руководителей ТЦК, которые такими поступками дискредитируют ВСУ”, — сказал он.

В то же время, нардеп считает, что расформовывать ТЦК нельзя.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко ранее заявил, что расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может негативно повлиять на эффективность мобилизации, поэтому нецелесообразно.

Мобилизация по-новому: как учат бойцов, которым через неделю на фронт

Читайте также: