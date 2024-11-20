"Бусифицированные" украинцы должны получить право жаловаться военному омбудсмену — нардеп

Александр Федиенко назвал отрицательные последствия силовой мобилизации.
Военнослужащие, мобилизованные силовым методом, должны получить возможность обратиться к военному омбудсмену для защиты своих прав.
Об этом заявил член комитета Совета по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко в комментарии телеканалу "Еспресо".
При этом нардеп не уточнил, когда именно начнет свою работу Офис военного омбудсмена.
Александр Федиенко подчеркнул, что категорически против так называемой "бусификации", назвав негативные последствия силовой мобилизации.
"Это, во-первых, точно не мотивирует население. Во-вторых, это дает россиянам повод через информационные каналы влиять на наше общество и расшатывать ситуацию изнутри. Я лично считаю, что "бусификации" не должно быть, за это нужно жестко наказывать руководителей ТЦК, которые такими поступками дискредитируют ВСУ”, — сказал он.
В то же время, нардеп считает, что расформовывать ТЦК нельзя.
Напомним, народный депутат Александр Федиенко ранее заявил, что расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может негативно повлиять на эффективность мобилизации, поэтому нецелесообразно.
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