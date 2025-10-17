"Бусификация" и Land Rover: что говорят подозреваемые в пытках и разбоях военные

Один из подозреваемых / © Суспільне

В четверг, 16 октября, в Тернополе суд определял меры пресечения в отношении военных, которых накануне задержали и подозревают в пытках, разбоях, незаконном лишении свободы или угоне людей и незаконном завладении авто. Меры предосторожности не выбрали, но журналистам удалось пообщаться с подозреваемыми.

Об этом пишет местное издание «20 минут».

Имена подозреваемых журналисты не разглашают.

Один из подозреваемый, 22-летний А.С. из Одесщины. В зале была его жена. Ей передали обручальное кольцо мужа и другие ценные и личные вещи мужчины. А.С. рассказал журналистам, что ушел на службу добровольно в 18 лет.

«По словам прокурора, 4 октября 22-летний А.С., по предварительному сговору с другими лицами, напал на мужчину, затащил в бус и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал 50 тыс.грн. У мужчины таких денег не было, у него забрали телефон и банковскую карточку», — говорится в статье.

Другой, 23-летний фигурант родом из Днепропетровщины. По словам правоохранителей, он вместе с другими военными «бусифицировал» мужчину и забрал у него ключи от элитного авто Land Rover. Дальше сел на джип и уехал. Поэтому его заподозрили в незаконном завладении транспортным средством. Сам фигурант эти обвинения отрицает и уверяет, что просто перегнал машину в ТЦК, куда увезли мобилизованного.

Третий подозреваемый — 22-летний О.Ж. из Кропивницкого района, проживающего в Тернополе. Его также подозревают в разбойном нападении группой лиц, совершенном во время военного положения.

«Один из потерпевших в прошлом был бойцом этой же бригады, являющейся особым цинизмом, — сказал начальник главного управления Нацполиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.

Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах, которые хотели мобилизовать тренера местной футбольной команды. Местные СМИ писали, что это был не ТЦК, а представители одной из бригад. В Сети писали, что речь идет именно о Третьей штурмовой.