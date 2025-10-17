- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 314
- Время на прочтение
- 2 мин
"Бусификация" и Land Rover: что говорят подозреваемые в пытках и разбоях военные
«Я только перегнал джип в ТЦК»: военные, подозреваемые в пытках, впервые побеседовали с журналистами.
В четверг, 16 октября, в Тернополе суд определял меры пресечения в отношении военных, которых накануне задержали и подозревают в пытках, разбоях, незаконном лишении свободы или угоне людей и незаконном завладении авто. Меры предосторожности не выбрали, но журналистам удалось пообщаться с подозреваемыми.
Об этом пишет местное издание «20 минут».
Имена подозреваемых журналисты не разглашают.
Один из подозреваемый, 22-летний А.С. из Одесщины. В зале была его жена. Ей передали обручальное кольцо мужа и другие ценные и личные вещи мужчины. А.С. рассказал журналистам, что ушел на службу добровольно в 18 лет.
«По словам прокурора, 4 октября 22-летний А.С., по предварительному сговору с другими лицами, напал на мужчину, затащил в бус и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал 50 тыс.грн. У мужчины таких денег не было, у него забрали телефон и банковскую карточку», — говорится в статье.
Другой, 23-летний фигурант родом из Днепропетровщины. По словам правоохранителей, он вместе с другими военными «бусифицировал» мужчину и забрал у него ключи от элитного авто Land Rover. Дальше сел на джип и уехал. Поэтому его заподозрили в незаконном завладении транспортным средством. Сам фигурант эти обвинения отрицает и уверяет, что просто перегнал машину в ТЦК, куда увезли мобилизованного.
Третий подозреваемый — 22-летний О.Ж. из Кропивницкого района, проживающего в Тернополе. Его также подозревают в разбойном нападении группой лиц, совершенном во время военного положения.
«Один из потерпевших в прошлом был бойцом этой же бригады, являющейся особым цинизмом, — сказал начальник главного управления Нацполиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.
Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах, которые хотели мобилизовать тренера местной футбольной команды. Местные СМИ писали, что это был не ТЦК, а представители одной из бригад. В Сети писали, что речь идет именно о Третьей штурмовой.
Тернопольский областной ТЦК впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Название подразделений не указывали.
Позже полиция Тернопольщины сообщила о задержании группы военных, которые незаконно лишали свободы людей, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
Третья штурмовая бригада в свою очередь прямо не признала, что это ее бойцы, но заверила, что «открыта к сотрудничеству с правоохранителями».
В частности, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что задержание группы военных, якобы бойцов Третьей штурмовой, по подозрению в пытках и разбоях на Тернопольщине еще не свидетельствует, что они совершили преступление.