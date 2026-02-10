"Бусификация" не исчезнет: нардеп заявил о дефиците людей и ошибках в мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Вопрос мобилизации в Украине стал критически токсичным из-за ряда ошибок власти. Сейчас мобилизационного ресурса у государства осталось на полтора года. «Бусификация» в Украине никуда не исчезнет, ведь это один из инструментов для пополнения мобресурса.

Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Руслан Горбенко, сообщает «Телеграф».

По словам политика, проблемы и противоречия, связанные с мобилизацией, приобрели системный характер с начала 2024 года. Он отметил, что длительное время этот вопрос оставался вне должного внимания на высшем уровне власти, поскольку он является сложным, непопулярным и вызывает общественное напряжение.

Ошибки власти по мобилизации

«Почему президент до сих пор не обращал на этот вопрос внимания? Это, скорее, отдельная история, поскольку она, давайте откровенно, токсична и непопулярна. Сейчас стратегически планируется ведение и продолжение войны (мы всегда должны готовиться к войне, если хотим мира). И проблема, что к вопросу [мобилизации] мы не подходили системно и в последние годы сделали очень много ошибок«, — рассказал Горбенко.

Политик также конкретизировал, какие именно решения он считает просчетами. Среди них — правительственное постановление, разрешающее выезд за границу молодых мужчин в возрасте с 18 до 22 лет.

«Во-первых, это постановление правительства о выезде за границу молодых ребят 18-22 лет. И здесь давайте также откровенно: а кто общался с военными? Кто услышал, или хотел услышать их мнение? Постановление Кабмина начало действовать с августа 2025 года, то есть мы понимаем, что у нас мобресурса осталось на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые еще не выехали», — заявил член комитета по безопасности.

Отдельно Горбенко отметил необходимость навести порядок в Вооруженных силах Украины и четко определить, откуда должна идти инициатива таких изменений. По его мнению, ответственность начинается с верховного главнокомандующего и должна последовательно передаваться по вертикали управления — через главнокомандующего, Генеральный штаб и министра обороны.

Нардеп также выразил убеждение, что этот вопрос уже попал в фокус внимания президента Владимира Зеленского, однако решать его нужно комплексно и продуманно.

Почему «бусификация» в Украине никуда не исчезнет?

Комментируя так называемую «бусификацию», Горбенко отметил, что этот механизм является одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса и обществу вряд ли удастся полностью избежать его применения.

«Бусификация» — это один из инструментов для пополнения мобресурса. Я думаю, что от «бусификации» общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопроводить в воинскую часть, ТЦК или управление Нацполиции, точно уже нет разницы», — считает нардеп.

Он подытожил, что для решения проблем мобилизации необходимо привлечь специалистов и наработать системные решения. В частности, Горбенко высказал мнение, что министр обороны Михаил Федоров может предоставить Зеленскому экспертные предложения по комплексному подходу к мобилизации, включая механизмы поощрения граждан к службе.

Напомним, в конце января Зеленский впервые высказался о «бусификации» в Украине и поручил Федорову решить эту проблему и реформировать систему военных контрактов. Президент подчеркнул, что все форматы контрактов должны реально работать, а в вопросах мобилизации и условий службы необходимо наконец поставить точку.

Перед заявлением главы государства премьер Юлия Свириденко отметила, что Федоров должен сосредоточиться на развитии контрактной военной службы для роста мотивации бойцов и устранения негатива вокруг принудительной мобилизации. Она отметила, что жесткие методы ТЦК вредят мобилизации, однако изменить эту систему во время большой войны — задача чрезвычайной сложности.