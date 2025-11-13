- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
"Бусификация" – не то, как должна выглядеть мобилизация в цивилизованной стране – представитель ТЦК
Спикер ТЦК прокомментировал скандальные видео «охоты» на мужчин, назвав принудительную доставку законным. По его словам, к этому прибегают, потому что люди массово игнорируют свой долг.
Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК является законным шагом в военное время.
Об этом в интервью «Главком» заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Комментируя многочисленные видео в сети, где мужчины силой задерживаются на улицах, Истомин сделал прямое заявление.
«Знаю, что за эти слова снова получу порцию негатива, но скажу как есть: принудительная доставка военнообязанных — это законно. Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время», — подчеркнул он.
По его словам, в Украине есть добровольная служба (контрактная) и обязательная (по мобилизации), но последняя «переросла в принудительную».
«Люди не хотят исполнять свой долг и государство применяет принуждение. Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция», — пояснил спикер ТЦК.
Почему «забирают» людей с отсрочкой
Истомин также объяснил, откуда берутся скандальные истории о том, что «забрали с улицы» или «призвали с отсрочкой». Он отметил, что принудительная доставка не означает немедленную мобилизацию.
«Часто бывает, что человека приводят в ТЦК, его направляют на ВЛК, а затем выясняется, что лицо имеет право на отсрочку, но не оформило документы», — говорит он.
Спикер выразил надежду, что возможность подать заявление на отсрочку через ЦНАП поможет избежать таких недоразумений в будущем. Он также заверил, что каждый попадающий на видео случай проверяется, и если действия были незаконными, этим занимаются правоохранители.
Роман Истомин подтвердил, что во избежание манипуляций каждая группа оповещения теперь снабжена по меньшей мере одной бодикамерой. Камеры есть и у полицейских, сопровождающих группы.
Он признал, что работа ТЦК без полиции «на практике сейчас неэффективна».
«Именно полицейский имеет полномочия проводить административное задержание — если человек нарушает правила военного учета или отказывается предъявить документы», — подчеркнул Истомин.
В то же время, он посетовал, что бодикамеры не спасают от манипуляций, поскольку на видео часто попадает лишь часть событий.
«Когда полицейский выполняет законное задержание, а человек сопротивляется — это снимают и выкладывают в сеть как „насилие со стороны ТЦК“. Нарушение происходит со стороны гражданина, но кажется все наоборот», — резюмировал представитель.
Напомним, Истомин также раскритиковал местные власти за формальное отношение к извещению военнообязанных. По его словам, органы самоуправления, предприятия и ОСМД часто выполняют свои обязанности для галочки, из-за чего повестки массово игнорируются.
Истомин отметил, что даже акты об отказе от получения повестки обладают юридической силой, но большинство мужчин все равно не появляются в ТЦК.