"Бусификация" – не то, как должна выглядеть мобилизация в цивилизованной стране – представитель ТЦК

ТЦК / © ТСН

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК является законным шагом в военное время.

Об этом в интервью «Главком» заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Комментируя многочисленные видео в сети, где мужчины силой задерживаются на улицах, Истомин сделал прямое заявление.

«Знаю, что за эти слова снова получу порцию негатива, но скажу как есть: принудительная доставка военнообязанных — это законно. Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время», — подчеркнул он.

По его словам, в Украине есть добровольная служба (контрактная) и обязательная (по мобилизации), но последняя «переросла в принудительную».

«Люди не хотят исполнять свой долг и государство применяет принуждение. Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция», — пояснил спикер ТЦК.

Почему «забирают» людей с отсрочкой

Истомин также объяснил, откуда берутся скандальные истории о том, что «забрали с улицы» или «призвали с отсрочкой». Он отметил, что принудительная доставка не означает немедленную мобилизацию.

«Часто бывает, что человека приводят в ТЦК, его направляют на ВЛК, а затем выясняется, что лицо имеет право на отсрочку, но не оформило документы», — говорит он.

Спикер выразил надежду, что возможность подать заявление на отсрочку через ЦНАП поможет избежать таких недоразумений в будущем. Он также заверил, что каждый попадающий на видео случай проверяется, и если действия были незаконными, этим занимаются правоохранители.

Роман Истомин подтвердил, что во избежание манипуляций каждая группа оповещения теперь снабжена по меньшей мере одной бодикамерой. Камеры есть и у полицейских, сопровождающих группы.

Он признал, что работа ТЦК без полиции «на практике сейчас неэффективна».

«Именно полицейский имеет полномочия проводить административное задержание — если человек нарушает правила военного учета или отказывается предъявить документы», — подчеркнул Истомин.

В то же время, он посетовал, что бодикамеры не спасают от манипуляций, поскольку на видео часто попадает лишь часть событий.

«Когда полицейский выполняет законное задержание, а человек сопротивляется — это снимают и выкладывают в сеть как „насилие со стороны ТЦК“. Нарушение происходит со стороны гражданина, но кажется все наоборот», — резюмировал представитель.

Напомним, Истомин также раскритиковал местные власти за формальное отношение к извещению военнообязанных. По его словам, органы самоуправления, предприятия и ОСМД часто выполняют свои обязанности для галочки, из-за чего повестки массово игнорируются.

Истомин отметил, что даже акты об отказе от получения повестки обладают юридической силой, но большинство мужчин все равно не появляются в ТЦК.