Нардеп о «бусификации»

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Народный депутат Украины заявил, что конфликтных ситуаций по мобилизации с участием представителей ТЦК стало меньше, а явление «бусификации» вообще почти исчезло.

Об этом заявил для «РБК-Украина» нардеп Федор Вениславский.

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Явление «бусификации» в Украине почти исчезло — Вениславский

По мнению нардепа, случаи так называемой «бусификации» на улицах украинских городов практически прекратились. Также он убежден, что напряжение во время мобилизационных мер существенно снизилось.

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По словам парламентария, военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет сейчас пытаются привлекать в армию реже, чем раньше, но о полном освобождении этой возрастной категории от мобилизации речь не идет.

Комментируя ситуацию с нарушениями во время оповещения граждан, народный избранник отметил, что позитивные сдвиги можно отследить даже во время анализа сообщений в публичном пространстве. По его мнению, на уменьшение количества инцидентов повлияло привлечение к работе работников Военной службы правопорядка:

«То есть таких конфликтов, которые называются "бусификацией", когда там микроавтобусы на улицах хватали людей и всех подряд или кто-то не имел документов. Эти практически сошли на ноль».

Вениславский также добавил, что привлечение представителей ВСП в сочетании с другими мероприятиями позволило минимизировать количество конфликтов и неправомерных действий со стороны работников ТЦК, поэтому общая тенденция сейчас позитивна.

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При этом в профильном комитете Верховной Рады до сих пор ждут от Минобороны законодательные инициативы. Правительство должно подать на рассмотрение парламента документы, содержащие новые подходы для обеспечения большей справедливости во время призыва.

Министерство обороны должно разработать такие механизмы мобилизации, которые граждане будут воспринимать как более прозрачные и справедливые. Пока эти наработки еще не поступили на рассмотрение комитета.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил в интервью 24 Каналу, что мобилизация в Украине нуждается в изменениях законодательства и четком распределении ответственности между государственными структурами.

По его словам, сейчас организацией этого процесса фактически руководит командование Сухопутных войск, хотя этим должно заниматься правительство и гражданские органы, а реагировать на нарушения закона должна прежде всего полиция, а не военные.

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Кроме того, Романенко отметил необходимость усилить ответственность за невыполнение мобилизационных требований, ведь действующее законодательство не создает надлежащей мотивации к службе, когда гражданам кажется более выгодным попасть в тюрьму, чем в ряды ВСУ.

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