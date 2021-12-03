Бустерная COVID-прививка: Ляшко объяснил, когда в Украине начнут вакцинировать в третий раз

Бустерная COVID-прививка: Ляшко объяснил, когда в Украине начнут вакцинировать в третий раз

Сперва решение о бустерных прививках должны утвердить официально в Евросоюзе.

Бустерную прививку Украина готова ввести по примеру Европы, как только в ЕС будет принято такое решение. Третью дозу могут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 3 декабря.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — сказал глава Минздрава.

По его словам, в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после первого курса вакцинации против коронавируса.

"Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", – заявил Ляшко.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, какую вакцину будут вводить украинцам во время дополнительной COVID-прививки.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что украинцам разрешат делать третью COVID-прививку в январе-феврале 2022 года.