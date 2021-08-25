Бутылка воды по сто гривен — на Говерле появился "базарчик": фото

На самой высокой вершине Украинских Карпат один из туристов зафиксировал торговую точку с большим количеством напитков, которые продавали втридорога.

На самой высокой точке Украины, горе Говерле, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, один из покорителей вершины зафиксировал оживленную торговлю напитками.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Виктор Кулик.

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В комментариях к снимку отметили, что пол-литра негазированной воды у продавцов стоил 100 гривен.

"Нет, это не центральный рынок, это гора Говерла!" — подписал опубликованное фото автор.

Фото: Facebook

Комментаторы возмущаются появлением торговой точки на самой высокой вершине Украинских Карпат.

"На то есть магазины, базары. Горы не на то, чтобы там базар устраивать и продавать напитки в 2 раза дороже", "Не делайте с самой высокой вершины Украины базар", — пишут в соцсети возмущенные люди.

Напомним, ранее в Чивчинском массиве Карпат на территории Национального природного парка один из туристов обнаружил странную часовню. Как гласит надпись на памятной табличке, она была установлена в связи с "явлением дьявола".

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