Буянил и пытался скрыться: начальника одесского СИЗО наказали за пьяное вождение и дебош

По решению суда нарушитель заплатит штраф и поработает на общественных работах.

Начальника Одесского следственного изолятора Сергея Чишкалу признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на соответствующее постановление Малиновского районного суда города Одессы.

Согласно судебному решению, за пьяное вождение руководитель одесского СИЗО заплатит штраф в размере 17 000 гривен и на год лишится права управлять машиной. Наказание за сопротивление работникам полиции и хулиганство суд назначил в виде 60 часов общественных работ.

Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, издание сообщило подробности этого скандального случая с полковником внутренней службы. Еще 6 марта его автомобиль Тойота FJ CRUISER остановили патрульные полицейские, когда он возвращался из ресторана. С места происшествия Сергей Чишкала пытался бежать, а когда его догнали, вел себя нагло, размахивая удостоверением и козыряя должности. В полицейском участке задержан вновь устроил дебош, во время которого ударил полицейского ногой.

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Суд признал Сергея Чишкалу виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 130, 173 и 185 КУоАП.

Напомним, ранее православного священника Московского патриархата Василия Савву поймали пьяным за рулем в селе Балковцы на Буковине. Священник во время задержания обильно обругал и патрульных, и православную церковь.

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