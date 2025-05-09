Бужанский поздравил с "Днем Победы", вызвав скандал: реакции Безуглой и военного

Максим Бужанский / © УНИАН

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Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский опубликовал в Facebook поздравление с «Днем Победы в Великой Отечественной войне», вызвав волну возмущения среди украинских военных и коллег по Верховной Раде.

Соответствующий пост нардеп опубликовал в Facebook.

«Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал нардеп на русском языке.

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Бывший боец «Азова» Даниил Яковлев резко отреагировал и спросил, почему он должен рисковать жизнью, пока «в парламенте есть такие отбросы».

«Объясните мне, какого чуда мы должны служить в ВСУ, работать 24/7, чтобы Украина не проиграла россиянам, а в это время в парламенте есть такие отбросы как Бужанский? Все сверху думают, что нам очень приятно наблюдать, как он систематически и показательно демонстрирует свою российскую самоидентичность на всю страну. Давайте уже официально для всех, нужна какая-то позиция и конструктивное заявление, почему этот отброс сидит в парламенте, а я должен рисковать жизнью в ВСУ?» — заявил военный.

В то же время депутат Марьяна Безуглая заявила, что подает жалобу в СБУ: «Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют».

Напомним, с 2023 года Украина официально отмечает 8 мая — День памяти и победы над нацизмом, отойдя от советской традиции. В России же 9 мая остается пропагандистским «праздником», который культивирует мифы о «Великой Отечественной войне».

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Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, ратифицировала соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между Украиной и США.