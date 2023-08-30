"Быдростайл и полная безнаказанность": военный прокомментировал смертельную стрельбу в Днепре

Никакого конфликта и стрельбы не было бы, если бы водитель и пассажиры авто выполняли требования полиции, уверен военный.
Полная безнаказанность на всех уровнях действий против полиции привела к той ситуации, которая произошла 29 августа в Днепре.
Такое мнение высказал полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Он выразил уверенность, что никакого конфликта и стрельбы не было бы, если бы водитель и пассажиры авто просто выполняли требования полиции.
"Полная безнаказанность на всех уровнях за эти действия в отношении полицейских сделали сегодня свое кровавое дело. Безнаказанность годами и поддержка общества. Уверен, что никакого конфликта априори могло и не быть просто выполнить требование патрульных", — отметил Штефан.
Он заявил, что впереди будут расследование и приговор, но они являются следствием того, что общество не хочет меняться.
"Хочу напомнить о спортсмене из Полтавы Романа, который бросался и оскорблял военных. Там тоже все могло пойти не так", — добавил военный.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДБР рассказали новые детали громкого инцидента в Днепре, где патрульный полицейский застрелил мужчину.
Кроме того, мы ранее информировали, что у сети появилось фото окровавленной полицейской, на которую напал водитель Jaguar в Днепре.
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