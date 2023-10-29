"Бык в спортивных штанах": Фарион ворвалась в языковой скандал с киевским таксистом

Бывшая народная депутат и языковед Ирина Фарион, комментируя инцидент с таксистом в Киеве, который отказался общаться с клиентами на украинском языке, выразила сожаление, что в свое время не был принят законопроект, который за нарушение языкового законодательства предусматривал уголовную ответственность.

Об этом она заявила в комментарии в программе "Говорит Великий Львов".

"Учитывая поведение этого быка, извините, я его иначе называть не могу, суть не только в нем... Суть в том, что нужно было принимать законопроект, который мы зарегистрировали с Михальчишиным [народный депутат в 2012–2014 годах] еще в 2013-м году – уголовная ответственность, понимаете, не играть в штрафы... Я вижу этого мужика в спортивных штанах — я вообще не понимаю, как можно было бы сесть в такси к человеку, который имеет такой внешний вид... Если бы была уголовная ответственность за такие вещи, если бы его засадили в тюрьму на три года, пять лет, семь”, – говорила экс-нардеп.

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Средствами для перевоспитания "таких таксистов" в местах лишения свободы Ирина Фарион назвала учебники украинского языка и диск "классных песен, например, с Андреем Середой [вокалист группы "Кому вниз"]".

В нынешних военных условиях нарушителя языкового законодательства она предлагает отправить на фронт в составе штрафного батальона.

“Для вот таких немедленно создать штраф-батальон, чтобы этот штраф-батальон сразу отправить на "нулевую" позицию, или они бы окопы для наших святых солдат рыли... Чтобы они были этим заслоном наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного – полной и абсолютной утилизации. Мы к ним не можем иметь ни малейшего уважения", — заявила языковед.

Напомним, в Киеве водитель такси компании Bolt отказался предоставлять услуги на государственном языке. ТСН.ua ранее сообщал обо всех подробностях конфликта.

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