"Был агрессивный": в Хмельницкой области мужчина добровольно прыгнул в колодец

"Был агрессивный": в Хмельницкой области мужчина добровольно прыгнул в колодец

От смерти его спасли полицейские.

Во вторник, 13 июля, житель Шепетовского районного Хмельницкой области пытался совершить суицид и прыгнул в колодец. О случае узнали правоохранители около 11:00 и выехали на место происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Полицейские прибыли на место происшествия за считанные минуты. К тому времени мужчина уже был внутри колодца. Он держась за металлическую цепь, и угрожал прыгнуть в воду. Мужчина проводил себя агрессивно, а по просьбе остановиться, не реагировал.

"Впрочем, полицейским удалось найти с ним общий язык. Правоохранители уговорили мужчину не прыгать, вытащили его из колодца и передали медикам", — рассказали в полиции.

Сейчас жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Напомним, в этот же день на Прикарпатье женщина добровольно прыгнула в колодец. Ее спасли местные жители.

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