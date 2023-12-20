Был Антон, стал Тоня: уклонист "изменил пол", чтобы сбежать за границу

Какие только интересные новые схемы не придумают уклонисты, чтобы пересечь границу незаконно.

В Украине уклонист "изменил пол", чтобы сбежать за границу.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника штаба – начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

"Интересный случай был — подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС документ, что изменил пол на женский. Был Антон, а стал Тоня. Однако на самом деле пол он не менял — только медицинские документы. Такие интересные новые схемы, чтобы избежать призыва и пересечь границу незаконно", – говорит пограничник.

По его словам, уклонисты стали реже использовать схему выезда за границу по системе "Шлях".

Однако в настоящее время наблюдается увеличение случаев выявления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями, чтобы выехать за границу.

Ранее сообщалось, что в Житомире засудили студентку за брак с мужем-уклонистов.

Также мы писали, что на Львовщине засудили женщину, которая вышла замуж за мужа-родственника, чтобы тот уехал за границу.

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