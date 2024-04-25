"Был большой и детальный доклад": Зеленский сообщил о трех главных вопросах Ставки со Шмыгалем

Был обширный и детальный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов, и не только энергетических.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Основной вопрос, который рассматривался, – защита на фоне доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом президент сообщил 25 апреля.

"Был обширный и детальный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов – не только энергетических, но и социальных, безопасных, транспортных, обеспечения связи и т.д. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации», – сообщил Зеленский.

Также, по словам Зеленского, получен свод с фронта.

"Основные направления, наши действия и возможные действия врага, обеспечение войска всем необходимым", — сказал он.

Третий вопрос, рассматриваемый на Ставке, – контракты.

"Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новые контракты за отчетный период", – объяснил президент.

Напомним, командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук 25 апреля сообщил, что оккупанты понимают невозможность захвата Временного Яра и потому пытаются уничтожить населенный пункт.

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