Был бы жив, если бы сдался добровольно: в ГУР предупредили предателей и военных преступников

В ГУР призвали других предателей и коллаборантов сдаваться добровольно, чтобы не повторить судьбу Ильи Кивы.

После ликвидации экснардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье в ГУР намекнули, какая судьба ждет других коллаборантов и военных преступников.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Илья Кива официально осужден в Украине, это был преступник и государственный изменник, который должен был отбывать наказание в Украине... Если бы он добровольно сдался в руки украинского правосудия, то был бы сейчас жив и в безопасности. Собственно, то же касается и всех других предателей, коллаборантов и военных преступников", – сказал Юсов.

По его словам, Кива являлся важной составляющей российской пропагандистской машины, а наблюдение за ним со стороны украинских спецслужб велось уже несколько месяцев.

Напомним, в среду, 6 декабря, предателя Украины, экснардепа Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Как сообщают источники ТСН, за убийством Кивы стоит СБУ.

В украинском ГУР не подтвердили и не опровергли наличие так называемых "ликвидационных списков" лиц, которые пошли на сотрудничество с Москвой.

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