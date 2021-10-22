"Был единственным сыном у мамы": в Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток

"Был единственным сыном у мамы": в Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток

Мальчик имел тяжелые сопутствующие заболевания.

В Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток по имени Герман. Парень 3 дня пробыл в больнице, но спасти его жизнь не удалось.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В больницу попал в тяжелом состоянии

Ученик 9-го класса Корюковской школы №4 умер от коронавируса 18 октября в Черниговской областной детской инфекционной больнице. В медучреждение был доставлен в тяжелом состоянии. Там он пробыл 3 дня.

В больнице рассказывают, что у мальчика были серьезные сопутствующие заболевания — врожденная миопатия и кардиомиопатия, а также лишний вес.

Был общительным мальчиком и единственным сыном у матери

Местные жители рассказывают, что Герман был очень общительным мальчиком.

"Его многие знали здесь, в городе. Насколько я знаю, его воспитывала одна мама, а переехали они к нам из Донбасса, его мама устроилась работать на рынок", — сообщила одна из местных жительниц.

Директор школы, где учился мальчик, Олег Гаевой подтвердил, что его семья приехала в Корюковки из оккупированной Красногоровки 7 лет назад. Ребенок учился в местной школе еще со второго класса.

"Мальчик был на инклюзии, а в последнее время учился дома. Но в школе был. Поэтому сейчас его класс находится на изоляции. Он действительно очень общительный и приветливый ребенок, был единственным сыном у мамы", — говорит директор.

Врачи боятся делать прививки детям

По словам врачей, в Украине можно делать прививки от COVID-19 детям с 12 лет, особенно тем, кто входит в группы риска.

Детский врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев отметил, что в Украине уже можно делать прививку от COVID-19 даже детям. По его мнению, Герман мог бы преодолеть заболевание, если бы был привит.

"К сожалению, мало кто об этом знает, но у нас уже с 12 лет прививки от коронавируса делать можно. Направление должен дать семейный врач, это его работа — следить за такими пациентами, у которых есть сопутствующие заболевания. У вакцин в инструкции прописаны противопоказания, в основном это аллергическая реакция на составляющие препарата. В остальных случаях вводить ее можно. Только вакцинация может защитить таких детей от тяжелых осложнений и смерти", — уверен Крамарев.

Врач-инфекционист Евгений Щербина также отметил, что в Украине давно разрешено делать прививки детям из групп риска.

"Но, к сожалению, получить вакцину ребенку в нашей стране очень сложно, потому что сами врачи боятся и отговаривают пациентов. Хотя медики должны знать, что вакцины безопасны. Все европейские, скандинавские страны, США уже давно сделали прививки и мы видим, что заболеваемость и смертность у них сократилась в разы. А наши врачи, как и обычные люди, боятся. Ранее боялись молнии и огня, а сейчас вакцины. Мы как дикари", — говорит он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что селе Андруга Кременецкого района Тернопольской области из-за осложнения от коронавируса умерло 3-месячного младенца. Ребенка не стало дома, медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

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