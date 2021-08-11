Был ее первый рабочий день: новые детали ДТП на трассе под Одессой с 16-летней продавщицей арбузов

Был ее первый рабочий день: новые детали ДТП на трассе под Одессой с 16-летней продавщицей арбузов

Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Одесской области на трассе авто вылетело на обочину и влетело в торговую палатку по продаже арбузов. В результате пострадала 16-летняя продавщица Надежда Костанди-Балан. Девушка получила тяжелые травмы и попала в реанимацию, ей уже сделали несколько операций, а родители сейчас собирают средства и распродают хозяйство, чтобы собрать средства на лечение дочери.

О состоянии девушки рассказывает OBOZREVATEL.

В день трагедии, 5 августа, был Надин первый рабочий день — она вышла продавать арбузы возле трассы. Девушка учится в Черноморском морском профессиональном колледже при Одесском Национальном морском университете и хотела заработать денег на учебу.

"В колледже учится на официантку-бармена. А потом хочет ходить в плавание, чтобы помогать нам, родителям. Она придумала себе такое будущее, чтобы помочь нам с матерью в нашей нелегкой работе. Она видит, как трудно мы работаем в сельском хозяйстве, чтобы заработать копейку", — рассказал отец девушки Владимир Балан.

Семья Нади живет в селе Овидиопольского района под Одессой. Чтобы собрать деньги на ее лечение и реабилитацию, родители решили продать трех из пяти коров.

"Ее ждет долгая реабилитация. После того, как коров продадим, останется старенький трактор и земля. Будем смотреть, если надо, все продадим, чтобы поставить на ноги дочь", — говорит Владимир.

По словам отца, у девушки раздроблены кости таза, пробито легкое, сломаны ребра и ноги, порвана почка. Наде уже сделали несколько операций.

В реанимацию к дочери родителей не пускают.

"Сразу после аварии она была в сознании и успела перекинуться с матерью несколькими словами. Она была в шоке и все время волновалась за маму, просила, чтобы я не переживал", — говорит Владимир.

Сейчас друзья девушки и родители собирают средства на лечение Нади. Все, кто хочет помочь, могут перечислить средства на карту отца девочки — 5168 7451 0849 9267 Владимир Балан.

Напомним, что по дороге из Одессы в Санжийку 32-летняя водитель KIA въехала в лавку с бахчевыми культурами. Пострадавшая 16-летняя девушка, которая там находилась, и сама кермувальниця. Оба забрала "скорая".

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