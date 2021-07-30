"Был еще один мужчина": мама мальчика, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, рассказала о присутствии третьего лица

По словам женщины, с Мирославой и Богданом был еще один человек.

В Старом Салтове Харьковской области в заброшенном здании нашли тело 6-летнего Мирославы Третяк со следами насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают 13-летнего подростка, с которым девочку видели в последний раз.

Мама парня в его причастность к убийству не верит и рассказала Newsroom, что в тот вечер в компании детей был еще взрослый человек.

"Вечером 28 июля я пришла с работы около 17:30. Сразу после меня в дом вбежал Богдан. Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на город ", — рассказывает мать мальчика Галина Ф.

По ее словам, около 19:00 она встретила соседку Татьяну Третьяк — маму погибшей девочки — со старшей дочерью и собственную дочь Аню. Они спросили Галину, не видела она Мирославу. Та ответила, что была занята на огороде, поэтому об исчезновении девочки не знала. Далее женщина сама подключилась к поискам пропавшей Мирославы, мама которой вызвала полицию.

"Кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни. Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. Через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган. Один из полицейских, не местный, подбежал к нему, схватил за руку и стал сильно трясти, сын заплакал. Я попыталась заступиться за него и меня поддержала следователь по Волчанска. Она аккуратно взяла Богдана за руку, стала спокойно говорить с ним повела к нам в квартиру ", — вспоминает Галина Ф.

С правоохранителями мать с мальчиком общалась до 3:00 утра. Затем его отвезли в Волчанский районный отдел полиции. Галина все это время была с ним.

"Утром его отправили в Харьков, в спецприемник. 29 июля к нему пришла моя старшая дочь Евгения. Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один человек — Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот мужчина спросил у него: "Что, она тебя уже зае**ла?", — рассказывает женщина .

Мать парня признает, что у ее сына были конфликты с девочкой, а в тот день они поссорились из-за обруча. Впрочем, женщина не верит, что ее сын мог убить Мирославу Третяк и надеется, что следствие установит, кто на самом деле убил 6-летнего ребенка.

Напомним, что в селе Старый Салтов Харьковской области 30 июля попрощались с 6-летней Мирославой Третьяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего парня. На похороны девочки пришло много местных жителей.

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