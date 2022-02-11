Был голодный, больной и грязный: в Хмельницкой области у матери забрали ребенка

Ребенок нуждался в немедленной госпитализации.
В одном из сел Хмельницкой тергромады, во время посещения семьи, состоящей на учете социальных служб, правоохранители изъяли больного ребенка у матери. Ребенок находился в холодном доме и нуждался в немедленной госпитализации.
Об этом сообщили в секторе ювенальной превенции Хмельницкого райуправления полиции.
"Во время визита в одну из семей был обнаружен ребенок в холодном доме, грязный, голодный и больной, который нуждался в немедленной госпитализации. В результате ребенок изъят и направлен на медицинское обследование в Хмельницкую городскую детскую больницу", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Одесской области мать поила ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.
А в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей. В доме была полная антисанитария.