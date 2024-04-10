Был информатором российской ФСБ: СБУ задержала депутата Дружковского городского совета (фото)

Оккупанты очень надеялись на разведданные своих информаторов, с помощью которых планировали обнаружить слабые места в обороне Дружковки.

Служба безопасности Украины задержала депутата бывшего ОПЗЖ, который был информатором российской ФСБ в Донецкой области. Предателем оказался депутат Дружковского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители установили, что депутат входил в сеть информаторов ФСБ, которую разоблачила украинская спецслужба еще в марте 2023 года. Тогда же были задержаны 4 его сообщника.

"Фигурант возил одного из агентов на собственном авто для скрытой фиксации оборонных позиций ВСУ. Наибольшее внимание информаторы обращали на геолокацию укрепрайонов, блокпостов и мест возможного хранения боеприпасов украинских защитников. Также приспешники ФСБ пытались отследить движение военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Кроме того, после российских авиаударов злоумышленники собирали информацию о последствиях вражеских прилетов", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что оккупанты очень надеялись на разведданные своих информаторов, с помощью которых планировали выявить слабые места в обороне Дружковки.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили депутату горсовета о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы”, – подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые хотели вывезти из нашей страны прицельные комплексы в боевые самолеты.

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