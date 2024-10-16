Был ли официальный запрос от США о снижении мобилизационного возраста: в Раде ответили

По словам нардепа Чернева, речь идет скорее не об ультиматуме, а о побуждении к действию.

Соединенные Штаты постоянно поднимают вопрос о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине. Однако официального запроса пока не последовало.

Об этом заявил затупник главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Также читайте Мобилизация с 18 лет в Украине: кто требует от Зеленского снизить призывной возраст

"Нет официального запроса. Но постоянно поднимался этот вопрос на встречах и с демократами, и с республиканцами. Могу говорить о тех встречах, на которых я был", – сказал он.

По словам нардепа, это скорее не ультиматум, а побуждение к действию. Американцы аргументируют свою позицию тем, что в войнах, котрые вели США, основная составляющая – 18-25-летние.

Чернев отметил, что в США контрактная армия, а не мобилизованные. У них военные – это люди, которые прошли обучение, имеют ротации и ведут войну не на своей территории.

"Мы можем говорить, что должны понижать мобилизационный возраст, но будем откровенны – есть чем вооружить? Даже сейчас, когда этот возраст не понижаем, но формируем новые бригады – их нечем вооружать", – подытожил нардеп.

Напомним, советник руководителя Офиса президента, экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Соединенные Штаты якобы давят на Владимира Зеленского, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Нардепка от Евролидарности Марина Ионова также признала, что западные партнеры настаивают на том, чтобы изменить и снизить еще мобилизационный возраст.

ТСН.ua выяснял все, что известно о возможности понижения мобилизационного возраста.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.