Был ли погибший во время стрельбы в Днепре пьяным: в ДБР сделали заявление

Государственное бюро расследований не может подтвердить информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский.

Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.

По ее словам, ранее в бюро отмечали: "есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент с полицейскими". Пока официальные результаты экспертиз еще не готовы.

"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы — Ред.), которые в Интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", — заявила она.

К слову, накануне СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что у погибшего обнаружили алкоголь в крови на уровне 2,48 промилле, а в моче — на уровне 2,78 промилле. Это кратно выпитая одной бутылке водки.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре патрульный застрелил пассажира Jaguar на глазах у детей — произошло это после того, как полиция остановила авто, нарушившее правила дорожного движения.

После инцидента патрульного полицейского задержали. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напарница патрульного находится в больнице. Свидетели рассказывают: после удара мужчины с авто она на время потеряла сознание. Ее госпитализировали с переломами костей лица.

Читайте также: