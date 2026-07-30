Был ли приказ стрелять по своим: 225-й штурмовой полк сделал заявление о событиях под Гуляйполем

Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

225-й отдельный штурмовой полк отверг обвинения в создании так называемых «заградительных отрядов», которые якобы открывали огонь по украинским военным, в частности по бойцам 102-й отдельной бригады территориальной обороны, во время российского наступления на Гуляйпольском направлении в 2025 году.

Полк обнародовал соответствующее заявление перед публикацией расследования издания «Texty», в котором приведены показания военнослужащих об угрозах применением оружия, избиениях и незаконном удержании в подразделении.

Реклама

Действовали в соответствии с Уставом ВСУ

В 225-м ОШП сообщили, что их подразделения были срочно переброшены под Гуляйполе после Курской операции по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, когда подразделения территориальной обороны, удерживавшие этот участок фронта, «потеряли управление».

Реклама

Как утверждают в полку, к тому моменту российские войска уже форсировали реку Янчур в районе Полтавки и Малиевки, а 102-я отдельная бригада ТрО отступала. В заявлении отмечается, что за месяц украинские силы потеряли почти 300 квадратных километров территории, был утрачен контроль над 20 командно-наблюдательными пунктами, девятью ротными и 18 взводными опорными пунктами.

В полку также заявили, что после потери управления пехота ТрО осталась без связи и координации, а 781 военнослужащий самовольно покинул позиции.

«Фактически 781 военнослужащий ТрО самовольно покинул позиции. Практически вся бригада отошла от линии боевого столкновения», — говорится в заявлении.

В 225-м ОШП отметили, что в ходе стабилизации ситуации их военнослужащие сталкивались с группами вооружённых людей в форме, которые двигались со стороны передовой, однако не смогли установить, были ли это украинские военные или российские диверсионные группы, использовавшие украинскую форму.

Реклама

По словам представителей полка, в таких случаях военные действовали в соответствии с Уставом ВСУ и международными правилами ведения войны.

«Штурмовики 225-го действовали в соответствии с Уставом ВСУ и правилами ведения войны: сначала отдавали голосовую команду остановиться, затем — предупредительные выстрелы в воздух, после чего задерживали и разоружали военнослужащих для дальнейшей передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации», — заявили в полку.

Там также подчеркнули, что в ходе этих действий никто из военнослужащих территориальной обороны не пострадал.

«Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого „friendly fire“. Поэтому любые заявления о заградительных отрядах не соответствуют действительности», — подчеркнули в подразделении.

Реклама

Кроме того, в полку сообщили, что координировали свои действия с тогдашним военным омбудсменом Ольгой Решетиловой, которая была в курсе массового ухода военных с позиций.

В то же время в 225-м ОШП признали, что отдельные случаи нарушения дисциплины в подразделении имели место. В частности, там подтвердили факт избиения военнослужащего подразделения «Шквал» сержантами после отказа выполнять приказ. По информации полка, после внутреннего расследования подозреваемых отстранили от исполнения обязанностей и передали в Военную службу правопорядка.

«Своих не бывает»: громкие обвинения в расследовании

В четверг, 30 июля, издание Texty опубликовало расследование, в котором были собраны показания военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 39-й отдельной бригады береговой обороны и других подразделений, выполнявших боевые задачи совместно с 225-м отдельным штурмовым полком.

В материале утверждается, что в подразделении практиковались угрозы применения оружия в отношении военнослужащих, самовольно покидавших позиции, а также приводятся свидетельства о незаконном удержании, избиениях и других случаях жестокого обращения.

В частности, журналисты обнародовали аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира 225-го полка Олега Ширяева, говорит:

«Напоминаю „своим“ — никаких „своих“ не существует… Всё, что движется, — противник. Все, кто уходит с позиций, дезертиры — это тоже противник».

Сам Ширяев в комментарии для Texty отверг интерпретацию этой записи как приказа стрелять по украинским военным. По его словам, речь шла о необходимости проверять всех вооруженных людей, выходивших со стороны передовой, поскольку российские диверсионные группы использовали украинскую военную форму.

В расследовании также приведены показания офицера одного из батальонов 102-й отдельной бригады ТрО, который заявил, что после сообщения командованию о вынужденном отходе его подразделение было остановлено военнослужащими 225-го полка.

«Нас встретили наши же войска 225-го штурмового полка… Я попросил, чтобы нас пропустили. На что он ответил: „Никого не пропускать, открывать огонь на поражение“. Нам велели положить оружие на землю и лечь „мордой“ в землю», — рассказал офицер.

Другой военнослужащий ТрО, которого журналисты назвали Тарасом (имя изменено), утверждает, что во время выхода с позиций военные 225-го полка стреляли рядом с ними.

«Напротив нас выставили этот „заградотряд“. Нас встретили человек 10. Стреляли у ног, у ушей», — цитирует его издание.

Кроме того, в материале приведены свидетельства о незаконном удержании военнослужащих в так называемых «ямах», избиениях, привязывании к «дереву правды» и угрозах расстрелом. В качестве примеров журналисты описывают истории военнослужащих Романа Бедея и Богдана Логвиненко, которые утверждают, что подверглись избиениям после конфликтов с командованием.

Кроме того, Texty приводит рассказ военнослужащего под измененным именемьем Иван, который заявил, что во время боев в Курской области командир роты с позывным «Агроном» якобы приказал оператору беспилотника сбросить боеприпас на раненого украинского военного. Сам военный с позывным «Агроном» в комментарии журналистам сообщил, что впервые слышит о таких обвинениях.

Также в расследовании упоминается уголовное дело, которое, по данным издания, Государственное бюро расследований возбудило после Белгородской операции по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, однако через четыре месяца его закрыли.

Напомним, ранее журналисты-расследователи обнародовали новые факты жестокого обращения, нанесения увечий и убийств военнослужащих в тылу скандального штурмового полка «Скала». Командиры подразделения устраивают настоящую охоту на бойцов, которые пытаются уйти в самовольное отсутствие из-за издевательств и отказа в оказании медицинской помощи.

Новости партнеров