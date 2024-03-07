Был ли российский удар по Одессе покушением на Зеленского: мнение эксперта

РФ нанесла удар по Одессе во время встречи президента Зеленского с греческим премьером. Таким образом, россияне показывают, что играют без правил.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал Петр Черник.

Журналистка спросила, был ли удар по Одессе целенаправленным покушением на Зеленского.

"На мой взгляд, да. Но это, пожалуй, не покушение – это они показывают, что играют без правил. Но очень хорошо, что такие встречи проходят, потому что находящиеся в летаргическом сне пацифизма европейцы должны понимать, что московский зверь готов прибегнуть к любому преступлению и что у них предохранителей нет, и что наконец-то пора его по-настоящему "валить", – считает Черник.

Ранее в Офисе президента рассказали, были ли Зеленский и Мицотакис целью россиян.

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