- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Был ли стрелок невменяемым: в МВД сделали важное заявление о трагедии в Киеве
Правоохранители должны получить результаты посмертной экспертизы по психическому состоянию киевского стрелка, чтобы делать окончательные выводы по его вменяемости.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оценку психического состояния мужчины , устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева, должна предоставить посмертная экспертиза. Пока никаких окончательных выводов правоохранители не делают.
Об этом Игорь Клименко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент ТСН.
Так, психолого-психиатрическая экспертиза после смерти подозреваемого должна установить его реальное состояние к моменту совершения преступления.
По его словам, МВД не уполномочено самостоятельно давать правовую оценку или делать окончательные выводы по делу, поскольку не является органом досудебного расследования. Соответствующие решения будут приниматься в рамках уголовного производства.
Журналисты также поинтересовались, подтверждена ли информация о психических расстройствах стрелка и проверяют ли медицинское учреждение, выдавшее справку о пригодности к владению оружием.
"Экспертизы уже покажут: как эта справка выдавалась, и каким образом он ее получил", - ответил Клименко.
Что известно о стрельбе в Киеве
В Госиевском районе Киева произошел жуткий инцидент — мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли и ранены. По предварительным данным, стрелок действовал сам, а после нападения он был ликвидирован. Жертвами террориста стали семь человек.
Возмущение общества вызвали и действия сбежавших с места происшествия полицейских вместо спасения людей.
Позже установили, что преступление было не спонтанным, а системно подготовленным терактом, замаскированным под бытовой конфликт.