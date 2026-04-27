Был ли стрелок невменяемым: в МВД сделали важное заявление о трагедии в Киеве

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оценку психического состояния мужчины , устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева, должна предоставить посмертная экспертиза. Пока никаких окончательных выводов правоохранители не делают.

Об этом Игорь Клименко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент ТСН.

Так, психолого-психиатрическая экспертиза после смерти подозреваемого должна установить его реальное состояние к моменту совершения преступления.

По его словам, МВД не уполномочено самостоятельно давать правовую оценку или делать окончательные выводы по делу, поскольку не является органом досудебного расследования. Соответствующие решения будут приниматься в рамках уголовного производства.

Журналисты также поинтересовались, подтверждена ли информация о психических расстройствах стрелка и проверяют ли медицинское учреждение, выдавшее справку о пригодности к владению оружием.

"Экспертизы уже покажут: как эта справка выдавалась, и каким образом он ее получил", - ответил Клименко.

Что известно о стрельбе в Киеве

В Госиевском районе Киева произошел жуткий инцидент — мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли и ранены. По предварительным данным, стрелок действовал сам, а после нападения он был ликвидирован. Жертвами террориста стали семь человек.

Возмущение общества вызвали и действия сбежавших с места происшествия полицейских вместо спасения людей.

Позже установили, что преступление было не спонтанным, а системно подготовленным терактом, замаскированным под бытовой конфликт.

