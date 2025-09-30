Был ли у Украины шанс выйти на границы 91 года: Кулеба ответил

Дмитрий Кулеба / © скриншот с видео

Украина в 2022 году имела шанс выйти на границы 1991 года. К сожалению, тогда была допущена ошибка.

Об этом сказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью OBOZ.UA.

Ключевая ошибка украинцев

Эксминистра спросили, был ли в 2022 году у Украины шанс вернуться к границам 91 года.

«Был. Но общество совершило огромную ошибку, поставив знак равенства между границами 91 года и победой, концом войны», — утверждает Кулеба.

Сейчас люди понимают разницу, добавляет он.

«Конец войны наступит тогда, когда РФ откажется от идеи возвращения Украины под свой контроль. А все остальное – это война», – отметил Кулеба.

В качестве демонстративного примера он привел операцию ВСУ на Курщине. Наши бойцы взяли под контроль территории, исторически заселенные украинцами. А это еще более мощно, чем история с границей 91-го года. Видим, что это не остановило войну.

«Я считаю, что большая ошибка 22-го года – это раскрутка ожиданий о тотальной победе. И я тоже был частью этого информационного потока. Я тоже попал в ловушку этой эйфории того, что мы выстояли. Это естественно, что мы попали в эту ловушку. Потому что когда тебе все говорят — ты умрешь, у тебя нет шансов, а ты выживаешь и доказываешь всем, что ты сильнее, а потом еще и там молниеносно освобождаешь 50% захваченной врагом территории, конечно, риск впасть в эйфорию зашкаливает. И мы туда попали. Все – и власть, и общество», – сказал Кулеба.

Кулеба считает, что тогда все жили и работали по принципу еще немного. Но чуда не произошло.

«Потом пришлось в 23-м году очень болезненно расплачиваться», – заключил Кулеба.

Ранее Кулеба допустил, как может завершиться война в Украине. По его мнению, есть только «бессрочный оптимистический сценарий». Согласно ему Украина выходит из войны «окровавленным, но более сильным государством и возвращается в Западный мир, откуда нас украли 300 лет назад».

Речь идет о том, что государство выйдет из войны без части территорий, но без юридического признания потери этих территорий. Далее события могут развиваться по двум путям – «финский» и «азербайджано-армянский», подробнее в материале.