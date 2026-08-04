Был на Бали одновременно с подозреваемым: экс-бойца KRAKEN проверяют в деле об убийстве Комарова

Глеб Новостройный

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Следственные органы Украины изучают возможную причастность бывшего военнослужащего подразделения KRAKEN Глеба Новостройного к убийству Игоря Комарова на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщили источники «Украинской правды».

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По данным следствия, Новостройный в период с 31 января по 19 февраля 2026 года находился на Бали. В это же время на территории индонезийского острова находился его давний друг Денис Галушко, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

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Сообщается, что зафиксировано, что они находились одновременно на Бали и синхронно покинули его территорию. Именно в этот период индонезийские правоохранители официально уведомили Галушко о подозрении в убийстве Игоря Комарова.

Как отмечают источники УП, по возвращении в Украину Новостройный около двух недель находился по месту жительства, избегая контактов и не выходя из дома. Также в издании добавили, что 30 июля его задержали в Киеве по подозрению в совершении правонарушений по другим статьям Уголовного кодекса, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого мобильный телефон, в котором обнаружили доказательства его пребывания на Бали и возможной причастности к жестокому убийству Комарова.

«На сегодняшний день правоохранительными органами Украины срочно готовится международное правовое поручение для передачи полученной информации правоохранителям Бали и получения дополнительных доказательств возможной причастности Глеба Новостройного к убийству Игоря Комарова», — отмечает собеседник издания.

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Важно: источники ТСН.ua в ГУР рассказывают, что Глеб Новостройный на данный момент не имеет никакого отношения к ведомству.

«Новостройный Глеб Сергеевич, 02.08.1991 г.р., 24.02.2022 зачислен в списки воинской части "Кракен" и проходил службу в должности сотрудника в звании солдат», — говорится в сообщении источников ТСН.ua в ГУР.

В ведомстве уточнили, что Новостройного исключили из списков воинской части Кракен 23 октября 2025 года по состоянию здоровья.

Убийство украинца Комарова на Бали — последние новости

Напомним, в феврале 2026 года на Бали похитили двоих украинцев — Ермака Петровского и Игоря Комарова, которые являются сыновьями бизнесменов из Днепра. Петровский смог сбежать, а Комарова пытали и требовали за него выкуп в 10 миллионов долларов.

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В марте стало известно, что полиция Украины и Индонезии расследует похищение и убийство 28-летнего Игоря Комарова.

Тогда же Интерпол по запросу Индонезии объявил в розыск пятерых подозреваемых, среди которых трое — украинцы. Однако имени Глеба Новостройного в том списке не было.

К слову, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану, экс-бойцу спецподразделения KRAKEN Глебу Новостройному с позывным «Днепрянин».

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