Был на практике, где его обвинили в краже: в Черкасской области нашли мертвым 18-летнего парня

Был на практике, где его обвинили в краже: в Черкасской области нашли мертвым 18-летнего парня

В училище, где учился парень, его вспоминают как хорошего и адекватного человека.

В г. Канев Черкасской области 18-летний парень совершил самоубийство. Родственники покойного считают, что студента довели до суицида работники одного из предприятий, где он проходил практику.

Об этом сообщает "Суспильне".

Сестра парня Ольга Сватуха говорит, что брата могли довести до самоубийства, поскольку на предприятии, где он проходил практику, его обвинили в краже.

Мать покойного добавляет, что ее сын в Интернете заказал инструмент и пронес его на предприятие, на котором он проходил практику. После работы парня обыскали и нашли у него его инструмент. Студента обвинили в воровстве.

"На остановке его стошнило от волнения. На следующий день ему начали угрожать штрафами, увольнением. Это было в понедельник, а во вторник маме звонили из учебного заведения по этому поводу. Мама приходила с ним на предприятие и доказывала, что он не виноват. Однако на него все равно морально давили, чтобы он уволился со стажировки", — говорит сестра покойного Ольга Сватуха.

Мать 18-летнего студента добавляет, что она была на предприятии, где проходил практику ее сын и объяснила им, что парень в Интернете заказал инструмент и взял на работу, поскольку он не знал, что у них это запрещено. Тогда в отделе кадров от студента потребовали показать чек, чтобы и подтвердить, что это правда.

"Я постоянно ему звонила, он искал квитанцию, поскольку мы должны были доказать, что он ничего не воровал. Но впоследствии его телефон перестал отвечать, я не могла и подумать, что он так поступит", — говорит мать парня.

19 января парень повесился в своем доме. В полиции по этому факту приступили к расследованию.

"Открыли производство по статье 115 (Умышленное убийство) с примечанием "самоубийство". Сейчас следователи допрашивают работников предприятия, родных и окружения парня. Расследование продолжается. В случае установления новых обстоятельств происшествия, дело могут переквалифицировать", - рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции области Зоя Вовк.

В училище, где учился парень, его вспоминают как хорошего и адекватного человека.

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