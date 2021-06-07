Был на заработках за границей и снимал комнату: что известно о мужчине, которого убили и замотали в ковер в Кременчуге

Мужчина снимал комнату в общежитии, где его и убили.

В убийстве 27-летнего мужчины из Кременчуга Полтавской области, тело которого зарезали и замотали в ковер, подозревается 48-летняя соседка потерпевшего, которую уже задержали полицейские.

Об этом сообщили в полиции области.

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Известно, что потерпевший и подозреваемая жили в одном общежитии. По предварительной версии следствия, между ними возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. Ссора вспыхнула в кухне общего пользования.

Точные обстоятельства преступления выясняет следствие. Однако, по информации местного издания "Кременчугская газета", 27-летний мужчина снимал комнату в общежитии, он сирота.

Сообщается, что мужчина приехал с заработков из-за границы. Якобы накануне убийства он с соседкой распивали спиртные напитки, когда и произошла ссора. Соседка внезапно схватила нож и вонзила его в сердце потерпевшему.

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После этого труп спрятали под кровать в одной из комнат секции. Как пишет издание, мол подозреваемая и ее брат завернули труп в ковер и вынесли на улицу, где и выбросили.

Женщину задержали и ей сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в центре Кременчуга Полтавской области в воскресенье, 6 июня, нашли тело 27-летнего мужчины. Погибшего зарезали и замотали в ковер.

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