Был напуган и боялся возвращаться домой: в Херсоне ребенок сбежал от матери

Правоохранительные органы проведут с женщиной профилактическую работу.
В Херсоне в центре детских развлечений его работники обнаружили мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок находился крайне неухоженным и испуганным.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Во время общения с мальчиком полицейские установили, что ему – 11 лет и он ушел из дома, где его оскорбляют. Вместе с ребенком полицейские прибыли по месту его временного проживания. С матерью он живет в доме ее подруги. В помещении находились хозяйка и 38-летняя мать мальчика, по внешним признакам обе были в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина отказалась что-нибудь объяснять. Мальчик не хотел оставаться с матерью. Он был напуган и голоден, утверждал, что его оскорбляют, поэтому ушел из дома, мать это отрицала. В доме был беспорядок, не было продуктов питания и отсутствовало отопление.
Полицейские решили поместить ребенка в больничное учреждение. С женщиной будет проводиться профилактическая работа.
Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.