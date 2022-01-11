Был напуган и боялся возвращаться домой: в Херсоне ребенок сбежал от матери

Был напуган и боялся возвращаться домой: в Херсоне ребенок сбежал от матери

Правоохранительные органы проведут с женщиной профилактическую работу.

В Херсоне в центре детских развлечений его работники обнаружили мальчика без сопровождения взрослых. Ребенок находился крайне неухоженным и испуганным.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Во время общения с мальчиком полицейские установили, что ему – 11 лет и он ушел из дома, где его оскорбляют. Вместе с ребенком полицейские прибыли по месту его временного проживания. С матерью он живет в доме ее подруги. В помещении находились хозяйка и 38-летняя мать мальчика, по внешним признакам обе были в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отказалась что-нибудь объяснять. Мальчик не хотел оставаться с матерью. Он был напуган и голоден, утверждал, что его оскорбляют, поэтому ушел из дома, мать это отрицала. В доме был беспорядок, не было продуктов питания и отсутствовало отопление.

Полицейские решили поместить ребенка в больничное учреждение. С женщиной будет проводиться профилактическая работа.

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