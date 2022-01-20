"Был никому не нужен": подробности убийства 11-летнего мальчика мужчинами в Запорожской области

Мальчик из-за конфликтов в семье часто уходил из дома и скитался.

В Запорожской области в селе Радивоновка Акимовского района 17 января в подвале одного из частных домов обнаружили тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 29 августа 2021 года. Ребенка искали 5 месяцев. В убийстве мальчика подозревают двоих ранее судимых местных жителей 46 и 25 лет. Их задержали спецназовцы "КОРД" в Запорожье, где они скрывались. Оказалось, что рецидивисты удерживали ребенка в подвале в течение 2 недель. По предварительным данным, Максим скончался в результате избиения.

Детали этой жуткой истории рассказывают "Факты".

Мальчик знал своих убийц

По словам пресс-секретаря Нацполиции Запорожской области Елены Лебединской, скорее всего мальчик знал своих убийц, поскольку населенный пункт небольшой и обычно люди знают друг друга.

11-летний Максим Самофалов больше жил у своей бабушки, поскольку в его семье была неблагоприятная обстановка. Затем его отправили в интернат в селе Терпение. Оттуда ребенок часто убегал. Чтобы выжить, Максим нанимался к людям и выполнял посильную для него работу, или просил есть у местных.

В полиции говорят, что у них нет информации, работал ли ребенок у подозреваемых.

"У нас пока нет такой информации. Но мальчика время от времени видели в компании этих двоих мужчин. Возможно, поскольку он знал этих мужчин, Максим добровольно сел к ним в машину. Кстати, мы пока проверяем информацию о том, держали ли они мальчика в подвале силой. Вполне возможно, что он просто некоторое время жил там, скрываясь, чтобы его не отправили снова в интернат. Жил там с согласия подозреваемых. А потом мог себя плохо повести и его начали избивать", — рассказывает Елена Лебединская.

По словам пресс-секретаря полиции, дом, в подвале которого нашли тело мальчика, принадлежит бабушке одного из подозреваемых. О том, жила ли в доме пенсионерка на тот момент, когда убивали мальчика, пока неизвестно. Также пока нет результатов экспертиз относительно того, был ли ребенок объектом сексуального надругательства.

"О сексуальном насилии информации пока нет. Тело ребенка пролежало в земле достаточно долго. Определить было ли сексуальное насилие по останкам мальчика будет сложно. Сами же подозреваемые вряд ли будут говорить об этом", — говорит Елена Лебединская.

Оба подозреваемых спецназовцы задержали в Запорожье на следующий день после того, как обнаружили тело ребенка. Один из них 9 лет отсидел в тюрьме за изнасилование. Второй был судим за похищение человека.

Что известно о подозреваемых

В убийстве ребенка подозревают Валерия К. и Геннадия В. по кличке Череп. Последний в 2009 году проходил по делу о похищении и пытках.

Одна женщина пожаловалась Черепу, что ее бывший сожитель не возвращает 13 тысяч гривен, одолженных на покупку авто. Геннадий заманил мужчину в дом в соседнем селе, там его бил, угрожал отрубить ногу топором и требовал возврата долга. Пленнику, которого Череп держал в подвале, с помощью скрепки удалось открыть замок и убежать.

Черепа задержали. Начался суд. Однако в тюрьму он так и не сел: дали четыре года условно.

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего мальчика в Запорожье признались в еще одной расправе. Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести.

Один из мужчин рассказал, что из-за конфликта злоумышленники 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины сожгли, а ее тело выбросили к реку.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины.

Что известно о семье мальчика

Максим был одним из четырех детей одной из жительниц Акимовки. Как рассказывают местные, женщина развелась с отцом Максима и стала жить с другим мужчиной.

Сожитель матери не любил Максима и сказал, что не хочет, чтобы пасынок жил с ними. И мальчик начал скитаться. В 2020 году его задерживали на вокзале в Запорожье. Тогда он сказал, что хотел уехать на море, но опоздал на маршрутку. В отношении матери Максима тогда составили административный протокол.

В соцсетях местные говорят, что в большинстве своем ребенок был предоставлен сам себе.

"Ребенка видели неоднократно — он бродил ночью, неоднократно в компании асоциальных элементов… Очень жаль мальчика, он никому был не нужен, а то, что убегал из дома и слонялся, — так если дома хорошо, если с родными и близкими доверительные отношения, если дома тепло и вкусно пахнет, дети не будут скитаться", — написала в соцсетях Алина Бесперстова.

"Часто с Максимом разговаривал. Нормальный ребенок. Просто нужно было уделять ему внимание и давать материнскую любовь. Все тихонько от него открестились", — уверена жительница Акимовки, подписавшаяся в соцсетях, как Алиска Ириска.

"Максим очень хороший мальчик. Он очень часто приходил ко мне ночью на работу, и ему было интересно общаться со мной. Он когда ночью заходил и видел, что я на смене, так счастлив был. Я его всегда подкармливала. А за несколько дней до его исчезновение ему говорю: «Пойдешь ли ко мне жить?» А он так посмотрел на меня, улыбнулся и серьезно сказал: "Да!", — написала в соцсетях Богдана Згейнова.

Следует отметить, что мать ребенка подала заявление в полицию об исчезновении сына только через 3 суток после того, как он пропал.

Напомним, что в Запорожской области простились с убитым рецидивистами 11-летним Максимом Самофаловым.

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