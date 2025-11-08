"Был очень мощный взрыв": в Днепре очевидцы рассказали о пережитом во время атаки дронами

Днепр

В результате вражеской атаки на Днепр пострадал гражданский дом. Местные жители делятся пережитым шоком.

Об этом пишет Общественное .

Местная жительница Наталья рассказала, что во время взрыва находилась дома с ребенком и собакой:

«Что помню? Просто был взрыв, и я смотрю: рухнуло два этажа. Моя квартира, она вообще уничтожена. Я не слышала приближения "шахедов", я не слышала, но моего дома нет. Слава Богу, все живы».

Другая женщина, Любовь, переселенка из Бахмута, вернувшаяся в Днепр год назад, оказалась недалеко от места попадания.

«Россияне, гореть вам в аду. Над нами летел шахед, мы это слышали, и он пошел на приземление. У нас просто окна все волной открылись. У нас ребенок лежал на кровати, он с кровати съехал. Был очень мощный взрыв.

Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии. По предварительным данным есть пострадавшие, среди них дети.