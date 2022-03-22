Был одет в белье и носки ВСУ: украинские военные взяли в плен подполковника оккупантов

Был одет в белье и носки ВСУ: украинские военные взяли в плен подполковника оккупантов

Оккупанты пытались отбить своего подполковника у ВСУ, но безрезультатно.

ВСУ взяли в плен подполковника оккупантов. Он был одет в нижнее белье и носки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Известно, что ВСУ взяли в плен 39-летнего Кошеля Александра Олеговича, подполковника РФ из Владикавказа в республике Северная Осетия.

Сразу после взятия Кошеля в плен, россияне бросили значительные силы, пытаясь его освободить. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место.

Во время личного досмотра бойцы бригады ВСУ с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины".

Напомним, что США не смогли определить, назначила ли Россия военачальника, ответственного за руководство войной РФ в Украине, из-за того, что российский штурм дезорганизован.