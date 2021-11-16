Был одним из 14, кому удалось выжить под Волновахой: АТОвец с Волыни свел счеты с жизнью

Парню было 28 лет.

Участник АТО из поселка Рожище, что на Волыни, Андрей Стягов покончил жизнь самоубийством. Парень был одним из 14, которому удалось выжить под Волновахой.

Об этом сообщает место издания Район.Рожище.

Информацию подтвердили в ГУНП в Волынской области, отметив, что тело парня нашли повешенным 13 ноября. Следов насилия не обнаружено, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным издания, тело мужчины обнаружили утром повешенным на дереве во дворе домохозяйства. Андрей Стягов 1993 года рождения впервые в зону АТО отправился в возрасте 21 года. Служил контрактником. Волынянин стал одним из тех четырнадцати, которым удалось выжить под Волновахой. Там он получил контузию. После лечения Андрей снова отправился на фронт. Во время боев под Савур-Могилой и Еленовкой Андрей Стягов получил ранения и был отправлен в госпиталь в Луцке. После лечения пошел служить в воинскую часть во Владимире-Волынском.

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