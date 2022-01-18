"Был по шею в воде, а глина затягивала": в Краматорске ребенок едва не утонул в яме, которую оставили коммунальщики

"Был по шею в воде, а глина затягивала": в Краматорске ребенок едва не утонул в яме, которую оставили коммунальщики

Мальчик упал в яму с водой и не мог выбраться.

В Краматорске Донецкой области чуть не погиб ребенок в яме, выкопанный коммунальными службами города. Ребенка спасли прохожие.

Об этом сообщают "Новости Краматорска".

В Краматорске Донецкой области мальчик упал в яму, которую разрыли и оставили работники КПП "Краматорский водоканал". Ребенок не мог самостоятельно выбраться из ямы, которая была залита водой. К счастью, две проходящие мимо женщины услышали крики мальчика и пришли на помощь.

"Мы с женщиной подбежали, когда он уже тонул. Там глубоко, ребенок был по шею в воде. Едва вытащили, потому что он уже по пояс был в глине, мягкий слой глины его затягивал", — рассказывает одна из участниц по спасению ребенка.

Женщины помогли мальчику добраться до дома и так разволновались, что не вызвали полицию.

В КПП "Краматорский водоканал" о происшествии узнали от журналистов, говорят, что ему сразу засыпать не смогли, но размещали заградительную ленту, которую уже кто-то сорвал.

"Засыпать яму мы сразу не можем. После проведения ремонтно-восстановительных работ проводится испытание участка, присыпка землей и если течей нет, то отремонтированный участок засыпается землей. Со своей стороны наши сотрудники всегда обтягивают опасный участок сигнальной лентой", — рассказали в администрации предприятия КПП "Краматорский водоканал".

На официальной странице предприятия, где они отчитывались о ремонтных работах на фото, видно, что этот участок действительно был обтянут сигнальной лентой.

Напомним, что в Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой.

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